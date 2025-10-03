ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.64
usd:
331.13
bux:
100365.64
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: sostozoo.hu

Vemhes elefánt érkezik a vidéki magyar városba

Infostart / MTI

A 22 éves vemhes nőstény, Metzi Valenciából érkezett a Nyíregyházi Állatparkba.

Újabb afrikai elefánt érkezett a Nyíregyházi Állatparkba, a sóstógyógyfürdői látványosság európai szinten is ritka tenyészcsapata egy vemhes, borját váró nősténnyel bővült.

A huszonkét éves, Metzi névre keresztelt elefánt eddig a spanyolországi Valencia állatkertjében élt. A spanyol szakemberek azért adták át a még tapasztalan, első borját váró tehenet, mert a Nyíregyházi Állatparknak nagyobb gyakorlata van a vemhesség végigkísérésében és a borjúról történő gondoskodásban – mondta el Gajdos László igazgató. Hozzátette, a parkban él egy, már két borjat felnevelt tapasztalt tehén, aki segíthet majd a „kismamának”, másrészt a gondozóknak nagy gyakorlata van a bébielefántok felnevelésében, hiszen korábban felneveltek egy fiatal, anya nélkül maradt borjút.

Az igazgató elmondta, a nyíregyházi szakemberek már az állat átszállítását megelőzően kiutaztak Valenciába, hogy a kamionnal érkező állatot a spanyol kollégáikkal együtt végigkísérjék a kétezer kilométeres úton.

Az elefántot szállító csapat kedd délelőtt indult el és csütörtök éjszaka ért a Nyíregyházi Állatparkba, ahol még aznap éjjel beengedték az elefántházba az állatot.

Gajdos László hangsúlyozta, a park 2006 óta tenyészt elefántokat az Európai Fajmegmentési Program keretein belül, és már három borjú született Nyíregyházán. Elmondta, az állatkertekben nehezen születnek elefántok, ezért a tehenekre minden állatkerti szakmai csapat úgy vigyáz, mint a szemük fényére.

Metzi érkezését csaknem kétéves szakmai munka előzte meg és hatalmas szakmai siker az állatparknak – mondta az igazgató. Hozzátette: Spanyolországban végezték el az állatorvosi vizsgálatokat és eredmények kiértékelését is.

Az új elefánt érkezésével három tehén és egy bika alkotja a nyíregyházi csordát: a huszonnégy éves Kwanza és lánya, a hétéves Kimani, egy fiatal bika, a huszonegy éves Jambo mellett

a közönség a hétvégétől már Metzit is láthatja, akinek várhatóan 2026 telén születik meg a borja a Sóstó Zooban.

Kezdőlap    Belföld    Vemhes elefánt érkezik a vidéki magyar városba

állatkert

elefánt

nyíregyháza

nyíregyházi állatpark

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

 

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Az elmúlt hónapok forinterősödését követően egyre többször merül fel a kérdés, hogy meddig folytatódhat ez tovább. Vannak érvek, amiket a további erősödés mellett fel lehet hozni: az MNB kamatpolitikája egyértelműen ilyen, de ha valaki nagyon akar, a folyó fizetési mérleg enyhe többletére is rámutathat, illetve a régiós devizák és inflációs folyamatok elmúlt évekbeli mozgásába is beleláthatja, hogy a forintnak akár tovább kellene erősödnie. A jelenlegi inflációs cél és növekedési, illetve versenyképességi kilátások fényében azonban a forint tartós, további nominális felértékelődése fenntartható módon csak akkor következhetne be, ha Magyarországon elkezdene gyors ütemben javulni a termelékenység. De milyen árfolyamra számíthatunk a jövőben?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban

Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban

Megnéztük, hogy milyen újépítésű ingatlanokat lehet vásorolni az Otthon Start Program a segítségével a két északnyugati városban: Győrben és Sopronban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One of victims killed in Manchester synagogue attack was hit by police gunfire, chief constable says

One of victims killed in Manchester synagogue attack was hit by police gunfire, chief constable says

The family Jihad Al-Shamie, who police believe carried out the attack, express "deep shock and sorrow" and condemn the "heinous act".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 13:13
Egy pert megnyert, egyet elveszített Strasbourgban Szabó Tímea
2025. október 3. 12:47
Új szabályokat hoztak a trappista sajtokra
×
×
×
×