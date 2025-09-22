ARÉNA
A Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2025. május 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A lakhatási helyzet javítása és az új taxisrendelet is a Fővárosi Közgyűlés elé kerül

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Egyebek mellett az Otthon Start Program, a taxis rendelet módosítása, a FreeSZFE győztes pályázatának jóváhagyása is vár a képviselőkre a fővárosi közgyűlésben.

Szerdán ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés. Az előterjesztések között szerepel például az Otthon Start lakáshitel programmal összefüggő döntések meghozatala – mondta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

„Lakhatási válság van, aminek egyértelműen az az eredménye, hogy új lakásokra van szükség. A kormány részéről ennek megoldása felé egy lépés, hogy gyorsítósávot ad azoknak a beruházóknak, akik 250 lakás felett építenek társasházakat, ebben pedig a főváros is szeretne együttműködni” – jelentette ki a főigazgató.

Az a cél, hogy ezek az újonnan épülő lakások közművesítés szempontjából is megfelelőek legyenek. Hozzátette azonban:

nem arról van szó, hogy Budapest a saját, nem létező pénzéből tenne közcélú vállalásokat, hanem szeretnék rávenni a beruházásokat, hogy ők tegyék meg a szükséges infrastruktúra-fejlesztéseket.

A tervek szerint módosítják a taxirendeletet is, ez azonban nem érinti a tarifákat – mondta Kiss Ambrus. Taxis szervezetekkel, érdekképviseletekkel, valamint a Gazdasági Versenyhivatallal, a BKIK-val, a NAV-val és a BRFK-val való hosszas szakmai egyeztetés után a városvezetés azt látja, hogy van lehetőség olyan lépéseket tenni, ami kicsit megtisztítja a taxis piacot, nagyobb biztonságot ad az utasoknak szolgáltatás szempontjából.

A módosítások között szerepel például a taxik bekamerázása és a már nem taxiként üzemelő járművek sárga fóliájának eltávolítása is. A tervezet egy részével a taxisok nem értenek egyet – mondta az InfoRádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség főtitkára.

„Ha mindezt hivatalosan rögzítené a személyszállítási törvény, az nagyon komoly adatkezelési feladatot jelentene, ez pedig költséges dolog”

– jelentette ki a főtitkár. Hozzátette, az a kérdés, hogy ezeket a költségeket az egyéni vállalkozó taxisokkal szeretné-e kifizettetni a főváros, mert ebben az esetben az Országos Taxis Szövetség egyértelműen nemet mond. Ha a BKK szeretne ilyen eszközöket, akkor szerezze be közbeszerzés útján, szervezze meg a működtetését és vállalja a költségeit – szögezte le Metál Zoltán.

A fővárosi közgyűlés várhatóan szavaz a Szabolcs utca 27. szám alatt található volt iskolaépület hasznosításáról is, amelynek pályázatát a FreeSZFE nyerte el. Karácsony Gergely főpolgármester a pályázat kiírásakor azt mondta, több mint ezer négyzetméter vár arra, hogy birtokba vegyék. Karácsony Gergely főpolgármester emlékeztetett:

az épület egy szintjét már használja a Keleti István Művészeti Szakiskola, van azonban négy további szint, ami csak arra vár, hogy szabad budapesti alkotóközösségek birtokba vegyék.

A fővárosi közgyűlésen várhatóan ezúttal nem születnek a budapesti költségvetés átalakítását célzó döntések, mert a város vezetése még tárgyalni szeretne a kormányzattal.

A lakhatási helyzet javítása és az új taxisrendelet is a Fővárosi Közgyűlés elé kerül

budapest

fővárosi közgyűlés

önkormányzat

városvezetés

napirend

karácsony gergely

képviselők

kiss ambrus

