A hétvégén a magasnyomás az úr: nagy napi hőingásra, hűvös éjszakákra, és nyáriasan meleg nappalokra számíthatunk a HungaroMet előrejelzése szerint.

A melegfrontérzékenyek most panaszkodhatnak a fejfájós, migrénes időre, hiszen kánikula lesz egész hétvégén, ami kitart a jövő hét első napjain is. Akár 33 fokig is felmehet a hőmérő higanyszála.

Mivel a fővárosi strandok még nyitva vannak, azt is mondhatjuk, hogy ez az utolsó idei strandhétvége. Aztán jövő kedden-szerdán minden megváltozik, véget ér a nyár, és jön az igazi ősz.

Kedd este kezd elromlani az idő, jönnek a felhők, aztánm szerdától esik a hőmérséklet, és jön a csapadék is. A HungaroMet ábráján nagyon szépen látszik, mikor érnek ide az őszi esők...