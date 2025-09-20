ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 20. szombat Friderika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Full frame of a low angle shot of a gray sky with clouds of rain.
Nyitókép: Pakin Songmor / Getty Images

Kiderült, meddig tart a nyárias idő, jön a hidegfront és elhozza az őszt

Infostart

Hőség lesz egészen keddig, melegfronti hatással, aztán jön az igazi ősz.

A hétvégén a magasnyomás az úr: nagy napi hőingásra, hűvös éjszakákra, és nyáriasan meleg nappalokra számíthatunk a HungaroMet előrejelzése szerint.

A melegfrontérzékenyek most panaszkodhatnak a fejfájós, migrénes időre, hiszen kánikula lesz egész hétvégén, ami kitart a jövő hét első napjain is. Akár 33 fokig is felmehet a hőmérő higanyszála.

Mivel a fővárosi strandok még nyitva vannak, azt is mondhatjuk, hogy ez az utolsó idei strandhétvége. Aztán jövő kedden-szerdán minden megváltozik, véget ér a nyár, és jön az igazi ősz.

Kedd este kezd elromlani az idő, jönnek a felhők, aztánm szerdától esik a hőmérséklet, és jön a csapadék is. A HungaroMet ábráján nagyon szépen látszik, mikor érnek ide az őszi esők...

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, meddig tart a nyárias idő, jön a hidegfront és elhozza az őszt

időjárás

hidegfront

hőség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Telt ház, mindjárt Orbán Viktor lép színpadra: megkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója

Telt ház, mindjárt Orbán Viktor lép színpadra: megkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója

Teljesen megtelt a Papp László Budapest Sportaréna, amikor szombat délután a digitális polgári körök megkezdték első országos találkozójukat. A színpadon Demjén Ferenc dalával kezdődött a program: a legendás zenész A szabadság vándorai című dalt énekelte. Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János és Kocsis Máté is beszédet mond a rendezvényen. Cikkünk folyamatosan frissül!
 

Itt a program: kezdődik a digitális polgári körök első országos találkozója

480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Oroszország újabb drón-és rakétatámadást indított több ukrajnai régió ellen, halálos áldozatok is vannak – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton.
 

Két robbanás történt az atomerőmű fölött

Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna 2026-ban már fegyvereket fog exportálni

Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat

Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Időjárás: tényleg vége lenne a nyárnak? - Egyelőre nem úgy néz ki

Időjárás: tényleg vége lenne a nyárnak? - Egyelőre nem úgy néz ki

A HungaroMet Nonprofit Zrt. kiadta legfrissebb időjárás jelentését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Autóvásárlók, figyelem: a Kúria döntése mindent megváltoztat, sokan bajban lesznek

Autóvásárlók, figyelem: a Kúria döntése mindent megváltoztat, sokan bajban lesznek

A legfelsőbb bíróság kimondta: több autókereskedő gyakorlata sokszor tisztességtelen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine says three killed in 'massive' Russian aerial attack

Ukraine says three killed in 'massive' Russian aerial attack

President Zelensky says Moscow seeks to "intimidate civilians", while Russia reports four deaths in a Ukrainian strike.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 20. 16:20
Telt ház, mindjárt Orbán Viktor lép színpadra: megkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója
2025. szeptember 20. 16:00
Benőtte a fű a kultikus balatoni helyet
×
×
×
×