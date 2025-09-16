ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) beszédet mond a Sipos Márton Sportuszoda átadó ünnepségén Szekszárdon 2025. szeptember 16-án. Mellette Berlinger Attila polgármester, Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke, Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke, Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó, Horváth István, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Lázár János építési és közlekedési miniszter (b-j).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: egy korszak véget ért

Infostart / MTI

Annak a korszaknak vége van, amikor azt tudtuk mondani, hogy tőlünk nyugatra minden jó, és semmi mást nem kell csinálni, mint lemásolni azt, ami ott történik - jelentette ki a miniszterelnök Szekszárdon, a Sipos Márton Sportuszoda átadásán.

Lehet, hogy Magyarországtól nyugatabbra gazdagabbak, mint mi, de nem mondhatjuk már azt, hogy ott minden jobb, mint itt - mondta Orbán Viktor. Oda a biztonság, betörtek a migránsok, párhuzamos társadalmak jönnek létre, a keresztény hagyományok elmúlnak, a gyerekek és a családok nem érezhetik magukat biztonságban, és közben Európa gazdasága a világ más felemelkedő gazdaságaihoz képest folyamatosan teret veszít. Magyarország előtt két lehetőség áll, vagy mi is velük megyünk, vagy a saját magyar utunkat fogjuk járni - hangsúlyozta a kormányfő.

A kormányfő úgy fogalmazott: amikor elvesztettük az első, majd a második világháborút, akkor az ellenfeleink úgy döntöttek, úgy húzzák meg Magyarország határait és olyan állapotokat idéznek elő számunkra, amit lehetetlen túlélni. Ha mégis túlélnénk, akkor örökre szegények legyünk és kicsik. Ez a magyar sors, ezt szánták nekünk - mondta Orbán Viktor.

" Mégis mi vagyunk itt. Mi itt vagyunk, itt leszünk"

- fogalmazott, és azt ígérte, ha továbbra is lehetőséget kapnak a kormányzásra, Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz.

Kitért arra is, hogy az uszoda építését kilenc évvel ezelőtt határozták el a Modern városok program keretében. Akkor kötöttek egy megállapodást arról, mi minden épül Szekszárdon, közte az uszoda. A program egy olyan gondolaton nyugodott, amely nem Budapestről akarta megmondani, hogyan költsék el a vidékiek a Budapestről is kapott támogatásokat, hanem hagyták, akarták, sőt provokálták a helyieket, hogy ők mondják el, mire van szükségük - hangoztatta Orbán Viktor.

orbán viktor

szekszárd

sportuszoda

