2025. szeptember 16. kedd Edit
fehér őz
Nyitókép: Magyar Állatvédelem

Egy különleges állat okozott majdnem balesetet - videó

Infostart

Ritka genetikai kincsnek számítanak a fehér őzek, így a velük való találkozás nem egy mindennapi eset.

Múlt hét szombaton néhány sofőr különleges pillanatban részesült, ugyanis egy fehér őzgida szaladt át az úton Mátraterenye-Jánosakna közelében. Az esetet videóra is rögzítették - írja az Index.

Múlt hét szombaton egy ritka állatnak lehettek szemtanúi a sofőrök Mátraterenye-Jánosakna közelében, egy fehér őzgida szaladt át az úton.

Szerencsére nem történt baleset, az autósok időben le tudtak lassítani, így a különleges állat sértetlenül megúszta a veszélyes manővert. A videón látható, ahogy az őz hirtelen megtorpan, látszólag eléggé összezavarodott a sok száguldó kocsitól. De ezután pillanatokon belül átszaladt az út túloldalára.

