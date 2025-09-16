Egy különleges állat okozott majdnem balesetet - videó

Múlt hét szombaton néhány sofőr különleges pillanatban részesült, ugyanis egy fehér őzgida szaladt át az úton Mátraterenye-Jánosakna közelében. Az esetet videóra is rögzítették - írja az Index.

Szerencsére nem történt baleset, az autósok időben le tudtak lassítani, így a különleges állat sértetlenül megúszta a veszélyes manővert. A videón látható, ahogy az őz hirtelen megtorpan, látszólag eléggé összezavarodott a sok száguldó kocsitól. De ezután pillanatokon belül átszaladt az út túloldalára.