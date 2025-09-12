ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
A Lánchíd Budapesten, háttérben a Parlament épülete 2023. augusztus 16-án, három nappal a budapesti atlétikai világbajnokság kezdete előtt. Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét augusztus 19. és 27. között rendezik.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Szombaton tüntetés miatt változik a közösségi közlekedés a főváros közepén

Infostart / MTI

A vonulás a Lánchíd pesti hídfőjétől a Tabánig érinti a BKK járatait. De nem csak azokat.

Demonstráció miatt változik a közösségi közlekedés a belvárosban szombaton délután - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A közlemény szerint vonulásos demonstrációt tartanak szombaton 14.30 és 15.30 között a Széchenyi István tér–Lánchíd–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Apród utca–Tabán útvonalon, ezért a 16-os, a 216-os, a 105-ös, a 178-as és a 210B autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.

A 16-os és a 216-os autóbuszok a Dózsa György tér és Deák Ferenc tér között módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányba sem érintik a Széchenyi István tér, József nádor tér megállót, valamint Pest felé a Krisztina tér és a Clark Ádám tér megállót.

A budai Vár felé a Clark Ádám térnél a Hunyadi János úton kijelölt megállóhelyen lehet felszállni az autóbuszra - tették hozzá.

A 105-ös, a 178-as és a 210B autóbuszok az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányba sem érintik a Széchenyi István tér, a József nádor tér és a Clark Ádám tér megállót.

A 105-ös és a 210B autóbuszokra Buda felé a Deák Ferenc térnél a 9-es busz Kőbánya irányú megállóhelyén lehet felszállni - áll a közleményben.

Mivel ugyanekkor lesz a Déliben pályakarbantartás, a metró sem segít most.

