Szombaton tüntetés miatt változik a közösségi közlekedés a főváros közepén

Demonstráció miatt változik a közösségi közlekedés a belvárosban szombaton délután - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A közlemény szerint vonulásos demonstrációt tartanak szombaton 14.30 és 15.30 között a Széchenyi István tér–Lánchíd–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Apród utca–Tabán útvonalon, ezért a 16-os, a 216-os, a 105-ös, a 178-as és a 210B autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.

A 16-os és a 216-os autóbuszok a Dózsa György tér és Deák Ferenc tér között módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányba sem érintik a Széchenyi István tér, József nádor tér megállót, valamint Pest felé a Krisztina tér és a Clark Ádám tér megállót.

A budai Vár felé a Clark Ádám térnél a Hunyadi János úton kijelölt megállóhelyen lehet felszállni az autóbuszra - tették hozzá.

A 105-ös, a 178-as és a 210B autóbuszok az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányba sem érintik a Széchenyi István tér, a József nádor tér és a Clark Ádám tér megállót.

A 105-ös és a 210B autóbuszokra Buda felé a Deák Ferenc térnél a 9-es busz Kőbánya irányú megállóhelyén lehet felszállni - áll a közleményben.

Mivel ugyanekkor lesz a Déliben pályakarbantartás, a metró sem segít most.