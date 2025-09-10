ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.69
usd:
336.61
bux:
102398.2
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A kitermelt kőolajat fejtik át szállítójárműbe a Mol vecsési Vecsés-2 olajkútja bemutatásán 2022. november 28-án. A Mol, amely jövőre 40 milliárd forintot költ kőolaj- és földgázkutatásokra Magyarországon, egy hete jelentette be, hogy jelentős mennyiségű kőolajat talált Vecsés határában, 2100 méter mélyen, miután a júliusban elkezdett kutatófúrások sikerrel zárultak. Vecsésen november 11-én kezdődött meg a próbatermelés, mára naponta 100 köbméternyi (csaknem 600 hordónyi) olaj kitermelése zajlik, amelyet naponta tartálykocsikkal, a várost elkerülve szállítanak a százhalombattai Dunai Finomítóba.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Új kőolaj-lelőhelyet talált Magyarországon a Mol és az O&GD

Infostart / MTI

Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel - jelentette be szerdai közleményében az olajipari társaság.

A "Mogyoród" elnevezésű koncessziós területhez tartozó Galgahévízen május végén kezdtek a partnerek a Galgahévíz-4 kút fúrásába, amely 37 nap alatt érte el a tervezett 2400 méteres mélységet. A sikeres teszteket követően termelésbe állították a kutat, amely körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes. Az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen. A fúrást a Mol leányvállalata, a Rotary Zrt. végezte az R-69 fúrótoronnyal.

A közlemény idézte Bacsa Györgyöt, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki kijelentette, hogy az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget. Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást - mondta.

A közlemény kitér arra is, hogy az O&GD-vel közös találat mellett a Mol számos helyen fedezett fel szénhidrogént a közelmúltban: 2022 novemberében a Vecsés-2, 2024 májusában a Vecsés-1, 2024 novemberében a Vecsés-3 fúrás is sikeresnek bizonyult. 2025 márciusában a Dunántúlon, Somogysámson határában talált kőolajat a Mol. Emellett a 2019-ben indított "sekélygáz" program keretében 25 sikeres fúrást hajtott végre.

A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon, csaknem 1300 kőolaj és földgázkúton termel. 2024-ben a hazai termelésből a kőolaj 47 százalékát (csaknem 600 ezer tonna) és a földgáz közel 80 százalékát (közel 1,5 milliárd köbméter) a Mol biztosította. A Mol-csoport kőolaj-és földgázkitermelési portfóliójában szintén Magyarország a legjelentősebb, jelenleg a teljes termelés 39 százalékát adja. A Galgahévíz-4 kút a Mol magyarországi kőolajtermeléséhez mintegy 4 százalékkal járul hozzá - közölte a társaság.

Kezdőlap    Belföld    Új kőolaj-lelőhelyet talált Magyarországon a Mol és az O&GD

mol

kőolaj

galgahévíz

lelőhely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

A nemzeti konzultáció a kormánypártok sikeres, bevált eszköze, így a most meghirdetett kezdeményezés illeszkedik egy folyamatba, ráadásul olyan kérdést feszeget, ami sokakat érint, a jövőt is egyértelműen befolyásolja – mondta az InfoRádióban Erdélyi Rezső Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzője nem az első, de az eddigi legkomolyabb hibának nevezte a Tisza Párt háza táján, hogy Tarr Zoltán Etyeken „nyíltan beismerte, hogy választást kell nyerni, aztán mindent meg lehet csinálni”.
 

Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és mi volt a célja

Elemző: durvább lesz a 2026-os kampány, mint a 2002-es volt

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ursula von der Leyen: fel kell tennünk a kérdést, van Európának mersze a harchoz?

Ursula von der Leyen: fel kell tennünk a kérdést, van Európának mersze a harchoz?

Ursula von der Leyen az idei évértékelőjét már nemcsak a jövő ígéreteinek felvázolására, hanem az elmúlt 12 hónap válságainak megmagyarázására is kénytelen felhasználni. Az Európai Unió egyszerre küzd versenyképességi lemaradással, háborúval a szomszédban és az amerikai külpolitika kiszámíthatatlanságával, miközben belső megosztottsága sem csökkent. Az Európai Bizottság elnökének most azt is bizonyítania kell, hogy képes kézben tartani a helyzetet. Ursula von der Leyen Európai Parlamentben megtartott beszédét élőben közvetítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elnémulnak az angolok kritikusai: karnyújtásnyira a kijutás, mit csinál jól az edző?

Elnémulnak az angolok kritikusai: karnyújtásnyira a kijutás, mit csinál jól az edző?

Sokan kritizálták a &quot;Tuchelballt&quot;, ám az angolok most öles léptekkel haladnak a vb-részvétel felé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Poland shoots down Russian drones after 'huge number' violated airspace, PM says

Poland shoots down Russian drones after 'huge number' violated airspace, PM says

Poland's military says the country's airspace was "repeatedly violated by drone-type objects" during Russia's attacks on nearby Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 09:44
Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és mi volt a célja
2025. szeptember 10. 09:12
A kórház felé tartott édesanyjával, a rendőrök a segítségére siettek – videó
×
×
×
×