Kaiser Ferenc: orosz provokáció volt a dróntámadás Lengyelország ellen, tesztelik a NATO-t

Az egész NATO-t és nyugati szövetségi rendszert megrázta a hír, hogy lengyel közlések szerint vélhetően orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, több mint tíz, és a lengyel légvédelem jó néhányat lelőtt közülük. De az egyik drón eltalált egy lakóházat is.

A drónok típusát még nem közölték, többfélék lehetnek – mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, biztonság- és védelempolitikai szakértő. Hozzátette: nem tudni, mihez kötődően léptek be ezek a drónok a lengyel légtérbe.

„Most kezdődik a Zapad hadgyakorlat a fehéroroszokkal meg néhány posztszovjet országgal közösen Fehéroroszország területén, és

lehet, hogy részben fegyvertelen felderítő drónok voltak. De ha az Ukrajna elleni támadás részeként, az ukrán légvédelmet megkerülendő léptek be a lengyel légtérbe, akkor felfegyverzett robbanófejjel szerelt drónok lehettek.

Ezt most még nem tudjuk. Igazán okosak akkor leszünk, ha a lengyelek típust mondanak, mert az alapján beazonosítható, hogy milyen eszközöket lőttek le” – mondta a szakértő.

Kaiser szerint ami egész biztos, hogy a lengyel légvédelem reagált, és leállt a lengyel légiforgalom. A négy nagy nemzetközi repülőteret leállították, de közülük hármat már újraindítottak. A legkeletebbi, lublini reptér forgalmát még nem engedték újraindítani, valószínűleg egyelőre ma nem is fogják, ezt még nem lehet pontosan tudni. Összehívták a Lengyel Védelmi Tanácsot, volt egy rendkívüli kormányülés.

„Nevezzük nevén, szerintem ez orosz provokáció volt, mert olyan, hogy egy-két drón áttéved, olyan előfordul, de hogy több mint tíz, az nem. Én egyértelműen orosz provokációnak nevezném”

– fogalmazott Kaiser Ferenc. A kérdésre, hogy ha ez provokáció volt, akkor mi volt a célja, a szakértő azt mondta: az oroszok valószínűleg tesztelni akarták a lengyel légvédelmet, másrészt pedig figyelik a NATO-reakciókat. Az elmúlt időszakban Donald Trump amerikai elnök nagyon sok látványos gesztust tett Moszkva felé, és régi tapasztalat, hogy az oroszok a gesztusokat mindig a gyengeség jelének veszik. Lehet, hogy ezért bátorodott fel Vlagyimir Putyin orosz elnök, nem tudjuk, hogy pontosan miért.

„Nyilvánvalóan a NATO-t és elsősorban a lengyeleket tesztelik”

– vélekedik a szakértő, aki szerint a lengyel–orosz viszony eleve kifejezetten hűvös, rossz. 2014 óta, tehát a Krím elszakításához vezető orosz agresszió óta Lengyelország kifejezetten és következetesen az egyik legharcosabb hangoztatója annak, hogy a NATO-nak minden erőforrásával az orosz agresszió elhárítására kell koncentrálnia.

„Ez lehetett egy figyelmeztetés a lengyeleknek. Éppen most zajlik Ramsteinben a szövetségesek között egy NATO-találkozó, leültek a NATO-vezetők, és a lengyelek ott rögtön kértek tíz Patriot-üteget. Tehát valamilyen szinten elérte a célját az akció, ha a figyelmeztetés volt a célja. Nem tudjuk, nem látunk az orosz vezetés fejébe, de a lengyelek most alaposan meg akarják erősíteni a légvédelmüket” – fogalmazott Kaiser Ferenc, aki hangsúlyozta: a drónok nem lezuhantak, hanem le kellett lőni őket. Egyik-másik 40-50 kilométerre lengyel területen zuhant le, tehát mélyen behatoltak a lengyel légtérbe. Lehet, hogy ha csak közvetlenül a lengyel légtér mellett repülnek, vagy egy-két kilométerre mentek volna be, és látták volna a repülési irányból, hogy Ukrajna felé fordul vissza, akkor nem biztos, hogy lőttek volna a lengyelek, de

lengyel források szerint a legtöbb drón még befelé repült, és volt olyan, amelyik negyvenegynéhány kilométerre a határtól zuhant le. Ezt értékelhették úgy, hogy támadás.

Valószínűleg az oroszok nem ennyi eszközzel indítottak volna egy átfogó Lengyelország elleni támadást, de egyik ország sem szereti, hogyha egy vele kifejezetten ellenséges viszonyban lévő ország pilóta nélkül repülőeszközei mélyen behatolnak a légterébe. Tehát a lengyeleknek valamit reagálniuk kellett. A kéztördelés ilyen esetben csak az agresszornak kedvez” – mondta a szakértő.

A kérdésre, hogy a védelmi mechanizmusok, lengyel és NATO mechanizmusok jól vizsgáztak-e, ha ez egy teszt volt, akkor átment-e a teszten a védelmi rendszer, Kaiser Ferenc úgy vélekedett:

„A lengyel légvédelem relatíve jól reagált. Valószínűleg amióta elindult a háború, azóta a lengyel légvédelem magas készültségben van”.

Hozzátette: volt már korábban incidens, amit hivatalosan egy elkószált ukrán légvédelmi rakéta okozott. A lengyelek véleménye szerint jól vizsgáztak, amennyire tudjuk, mindegyik drónt lelőtték.

„És nem csak lengyel, hanem Lengyelországban állomásozó szövetséges vadászgépeket is a levegőbe emeltek, tehát tulajdonképpen a szövetség is relatíve jól vizsgázott” – mondta a NATO-ról a szakértő.

Aztán, hogy mire jut a NATO, az ugye majd most fog kiderülni, a folyamat még csak most kezdődik – fogalmazott. „Elindult a politikai meg a katonai egyeztetés, az egy sokkal hosszabb folyamat. Nyilván arra van idő, de a légvédelmi feladatok ellátása nem várhat. Ezek gyorsan repülő eszközök, tehát az észlelésüktől kezdve, meg amikor már látszik, hogy be fognak hatolni a lengyel légtérbe, akkor már meg kell tenni az ellenlépéseket” – mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, biztonság- és védelempolitikai szakértő.