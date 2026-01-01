ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 1. csütörtök
Nyitókép: Unsplash.com

Washingtonban óriás fényjátékkal ünnepeltek

Infostart / MTI

Washingtonban az amerikai történelem fontos mozzanatait megörökítő díszkivilágítással kezdődött el az Egyesült Államok 250 éves fennállásának egész éven át tartó hivatalos ünnepségsorozata.

A George Washington Emlékműre, a belváros nemzeti sétányán, a National Mallon álló 170 méter magas obeliszkre január első napjainak éjszakáin fényfestéssel vetítik ki az ország létrejöttének legfontosabb mozzanatait megörökítő képeket és videógrafikákat, valamint az ország történetének további emlékezetes pillanatait, köztük a Holdra szállás képeit.

Az ünnepi eseményt megszervező és számtalan köz-, illetve magánintézményt tömörítő, Freedom250 nevű szervezet közleménye a "világ legnagyobb születésnapi gyertyájaként" írta le a látványosságot.

A Fehér Ház pedig azt közölte: "egy magával ragadó, fényes festménnyel mesélik el a nemzet felfedezésének, terjeszkedésének és függetlenségének történetét, vázolják fel a jövőképét".

Az év során az országban mindenütt lesznek évfordulós ünnepségek, megemlékezések, különböző kulturális programok, amelyek csúcspontja július 4-e, az amerikai függetlenség napja, a Függetlenségi Nyilatkozat 1776-os aláírásának negyedévezredes évfordulója lesz.

