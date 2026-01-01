ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Fotó: GettyImages -1468480661
Nyitókép: Getty Images

Kislányok 2026 első vidéki és fővárosi babái

Infostart

Nulla óra nulla perckor született az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, a fővárosi állami intézmények közül pedig elsőként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött a világra Liza, éjfél után négy perccel.

A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház MTI-hez csütörtökön eljuttatott információi szerint nulla óra nulla perckor született intézményükben az újév első babája, Alíz Jusztina.

Hozzátették: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, természetes úton született.

A 34 éves édesanya és a baba is egészséges - tudatták.

Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben - közölte az intézmény az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született.

A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra, az édesanyja második gyermekeként.

Kislányok 2026 első vidéki és fővárosi babái

