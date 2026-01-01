Kutatás: gyenge a magyarok egészségtudatossága, pedig a függőségek leépítik a személyiséget

Petke Zsolt addiktológus, pszichiáter szerint a Positive Adamsky ügynökség Szokások és függőségek Magyarországon elnevezésű, reprezentatív kutatása azt igazolta, hogy gyenge a magyarok egészségtudatossága. „Miközben a felelősségérzetünk nem túl nagy, kritikusak vagyunk a környezetünkkel szemben” – mondta az InfoRádióban a Boldog Gellért Szakkórház addiktológiai osztályának vezetője a Füstmentes.hu rendezvényén.

A kutatás szerint a rossz szokások kialakulásáért 36 százalékban az életminőség, 20 százalékban a kulturális környezet, 18 százalékban pedig a családi háttér a felelős. Az addiktológus úgy fogalmazott, meglehetősen gyenge az a felelősségérzet, amivel a saját lelki és testi egészségünket megközelítjük, ugyanakkor elég kritikusak vagyunk mindazokkal szemben, amik körülvesznek bennünket. Azt gondolja, hogy ez nem egy új keletű probléma, de szerinte fontos beszélni ezekről a témákról és körülményekről, illetve arról is, hogyan tudunk ezen változtatni.

Petke Zsolt szerint elsősorban azok a kémiai függőségek veszélyesek, amelyek a lelki és a fizikai egészségünket támadják. Ide sorolta az alkoholt, az illegális szerhasználatot és a nikotinfüggőséget, amit a világ legelterjedtebb kémiai függőségének nevezett. „Ez azonban úgy különbözik a többi kémiai függőségtől, hogy a hosszú távú szerhasználat nem okozza a személyiség egyidejű leépülését” – jegyezte meg a Boldog Gellért Szakkórház addiktológiai osztályának vezetője.

Az addiktológus arról is beszélt, hogyan, mikor és miért alakulnak ki a függőségek. Mint mondta, már a kora gyermekkorban lehetnek ennek bizonyos jelei,

a kialakulása genetikai, családi vagy környezeti okokra is visszavezethető, de a tapasztalatai szerint leginkább a minták határozzák meg azt, hogy egy gyermek később függővé válik-e.

Petke Zsolt szerint a függőség kialakulása szempontjából ez nem kedvező, a változtatásra való hajlandóságot nézve viszont jó hír, hiszen amikor a kliens úgy dönt, hogy változtatna az addigi életén, akkor kereshet magának egy támogatói környezetet.

Egy olyan mintát, amely alapján az egészséges életmódot követik az emberek a mindennapokban. „Ez az első, de az egyik legfontosabb lépés ahhoz, hogy valaki változtatni tudjon akár egy súlyos kémiai függőségén is” – tette hozzá az addiktológus, pszichiáter.