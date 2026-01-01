ARÉNA - PODCASTOK
Pierre-Emerick Aubameyang, az Arsenal játékosa ünnepel, miután gólt szerzett a Liverpool ellen az angol labdarúgó Szuperkupáért játszott döntő mérkőzésen a londoni Wembley Stadionban 2020. augusztus 29-én.
Nyitókép: Pierre-Emerick Aubameyang, az Arsenal játékosa ünnepel, miután gólt szerzett a Liverpool ellen. MTI/AP/Reuters/Andrew Couldridge

Országa kormánya eltiltott egy teljes futballválogatottat Afrikában

Infostart / MTI

Az ország kormánya az egész gaboni labdarúgó-válogatottat eltiltotta, miután a csapat nem jutott tovább a csoportjából a marokkói Afrikai Nemzetek Kupáján.

A sportért felelős miniszter, Simlicee-Désiré Mamboula közölte, emellett a teljes szakmai stábot menesztették, két játékost, Bruno Ecuélé Mangát és Pierre-Emerick Aubameyangot pedig kizárták a nemzeti együttesből.

Gabon már az első két csoportmeccse után elvesztette az esélyét a továbbjutásra, a szerdai utolsó mérkőzésén, a tartalékosan felálló, címvédő elefántcsontpartiak ellen azonban 2-0-ra vezetett, de végül 3-2-re kikapott, így az utolsó helyen végzett.

A korábban a kontinens legjobbjának választott Aubameyang a szövetséggel kötött megállapodása nyomán már két forduló után visszatért francia klubjához, az Olympique Marseille-hez, hogy kezeltesse combsérülését. A történtek fényében elképzelhető, hogy a 36 éves játékos nem szerepel többet hazája válogatottjában.

