Azok mentek nagyot a tőzsdén, akik „számoltak”

Egy barátom 2024 nyarán furcsa tüneteket kezdett mutatni. Először csak sokkal több YouTube-videót nézett rakétákról, mint korábban. Aztán már a SpaceX indításait kommentálta élőben, mintha focimeccs lenne. Végül pedig egy kávé mellett, teljesen komoly arccal közölte: „Tudod, Géza, megint lesz magyar űrhajós.”

Kapu Tibor neve akkor még leginkább egy jól sikerült sci-fi főhősének hangzott, de a barátom szemében már ott csillogott az intergalaktikus jövő. Azonnal cselekedett. Vett Lockheed Martin részvényt, vett Northrop Grummant, és vett Boeinget is.

Aztán 2024 végén jött a fordulat, amikor rájött, hogy nem kell Houstonig menni az űriparért, hiszen már itthon is van ilyen vállalat. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. neve akkor még alig volt ismert, de ő meglátta benne a történetet.

Vett pár részvényt. Nem azért, mert pontos modellel megbecsülte a papír belső értékét, hanem mert akart egy magyar befektetést is. Az idő és a piac őt igazolta. A 4iG árfolyama 2025-ben több mint négyszeresére nőtt, és ezzel a vállalat még a kiválóan teljesítő magyar tőzsdén is az élmezőnybe került.

Ha 2025 Európájára nézünk, akkor azt látjuk, hogy a barátom sikere nem egy elszigetelt jelenség volt, hanem egy sokkal szélesebb piaci történet egyik epizódja. Ez ugyanis az az év lett, amikor az európai tőzsdék minden geopolitikai feszültség, inflációs emlék és versenyképességi kihívások ellenére meglepően jó formába kerültek.

Ahol nem csak a sör ment nagyot

A kontinens abszolút sztárja a cseh tőzsde lett. Közel ötven százalékos átlagos hozamával a prágai parkett úgy viselkedett, mintha személyes küldetése lenne megcáfolni azt a közhelyet, hogy Kelet-Közép-Európa csak kullog a fejlett piacok után.

A siker receptje ráadásul annyira régimódi volt, hogy már-már meglepő. Bankok, energetikai vállalatok, közműcégek, stabil profit, magas osztalék. Semmi metaverzum, semmi mesterséges intelligencia a kenyérpirítóban.

A cseh jegybank óvatos kamatcsökkentése pont annyit lazított a pénzügyi feltételeken, hogy a részvények vonzóbbak legyenek, miközben nem ijesztette el az inflációtól rettegő befektetőket. A PX index összetétele pedig tökéletesen eltalálta a 2025-ös befektetői ízlést. Érték, cash-flow, kiszámíthatóság.

A prágai piac zászlóshajója, a ČEZ, tankönyvi példája lett annak, hogyan lehet unalmasnak tűnve lenyűgöző teljesítményt nyújtani. A cég nem ígért forradalmat, csak osztalékot. Ráadásul olyat, amit tényleg ki is fizetett. Amikor a befektetők meghallották, hogy a különadók kifutása reális lehetőség, a részvény hirtelen nemcsak stabilnak, hanem olcsónak is tűnt.

A budapesti gyors

Miközben Prágában pezsgőt bontottak, Budapesten sem volt okunk a panaszra. A magyar tőzsde 2025-ben nagyjából negyven százalékos emelkedést mutatott, ami európai összevetésben is figyelemre méltó.

A BUX sajátos állatfaj. Koncentrált, néhány nagyvállalat uralja, így ha az egyik beindul, az index is megy vele. 2025-ben pedig a banki sztori volt az igazi motor. A magas, de stabil kamatkörnyezet, amit a hétköznapi ember inkább teherként él meg, a bankok számára aranybánya, melynek hasznából az OTP részvényesei is részesedtek.

A fiskális intézkedések, a jövedelmek emelkedése és a hitelkínálat bővülése mind egy irányba mutattak. A belső kereslet élénkült. Ebbe a környezetbe illeszkedett bele tökéletesen a 4iG sztorija is. Egy kézzelfogható, narratívával megtámogatott növekedési történet egy alapvetően erős piaci közegben.

Valami bűzlik Dániában

Eközben Északon egy egészen más történet bontakozott ki. Bár a dán gazdaság stabil maradt, a tőzsde mégis csalódást okozott a befektetőknek. A piac teljesítménye gyenge volt, és ennek oka nem valamiféle makrogazdasági szélvihar volt, hanem egyedi sztorik.

A Novo Nordisk, a dán piac koronagyémántja, 2025-ben szembesült azzal, hogy a GLP-1 gyógyszerek piaca sima diadalmenet. Amikor a növekedési várakozások csökkentek, a részvényárfolyam is zuhant. Az Ørstednél pedig az offshore szélenergia-projektek körüli politikai és szabályozási bizonytalanság hozott korrekciót. A befektetők hirtelen ráébredtek, hogy Dánia gyógyszer + zöld = siker képlete nem feltétlenül jelent automatikus sikert minden évben.

2025 mérlegen

A kontraszt tanulságos. 2025-ben Európában nem az volt a kérdés, ki ígéri a legszebb jövőt, hanem az, ki termel ma és holnap pénzt. A cseh és a magyar tőzsde kiválóan vizsgázott. Stabil szereplők, osztalék, fegyelmezett működés. A dán piac pedig emlékeztetett arra, hogy a túlzott koncentráció és a túlárazott növekedési narratívák mekkora kockázatot jelenthetnek.

Barátom azóta is lelkesen követi az űrprogramokat. Bár nem sejtette, de ösztönösen ráérzett arra, amit 2025 Európája tanított meg mindenkinek. A jó befektetés nemcsak arról szól, hová tart a világ, hanem arról is, hogy mi történik ma. Az európai tőzsdék pedig megmutatták, hogy a régi, jól bevált modellek igenis tudnak izgalmasak lenni.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense