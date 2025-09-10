ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.28
usd:
335.9
bux:
0
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
×
Gerbera orosz drón
Nyitókép: Wikipédia - Militarny

Orosz drónok támadták Lengyelországot

Infostart

Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután orosz drónok megsértették az ország légterét: több repülőteret lezártak, a hadsereg fegyvereket vetett be,a NATO is a legmagasabb készültségbe kapcsolt.

Lengyelország szerda hajnalban rendkívüli intézkedéseket vezetett be, miután „drón típusú” objektumok többször is megsértették az ország légterét az Ukrajna elleni orosz támadások közben – írja a BBC alapján az Index.

Négy repülőteret lezártak, köztük Varsó legnagyobb légikikötőjét, a Chopint, valamint a Modlint. A hatóságok felfüggesztették a forgalmat Rzeszów-Jasionka és Lublin repülőterén is, amelyek közvetlenül az ukrán határhoz közel fekszenek.

A legfrissebb lengyel közlés szerint mintegy tucatnyi drón érkezett Ukrajna felől.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a helyszínen irányítja az intézkedéseket, és közölte: több légsértés történt, amelyek „komoly katonai válaszlépéseket” tettek szükségessé.

Az X-en közzétett bejegyzése szerint folyamatos kapcsolatban áll a védelmi minisztériummal, és közvetlen jelentést kapott az operatív parancsnoktól. Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes szerint a művelet továbbra is „folyamatban van”.

Egy másik bejegyzésben közölte, hogy tájékoztatták a NATO főtitkárát a kialakult helyzetről és azokról a lépésekről, amelyeket Lengyelország tett a légterét megsértő objektumokkal szemben. Hozzátette, folyamatos kapcsolatban állnak a szövetség vezetésével.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Orosz drónok támadták Lengyelországot

lengyelország

támadás

nato

drón

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orosz drónok támadták Lengyelországot

Orosz drónok támadták Lengyelországot

Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután orosz drónok megsértették az ország légterét: több repülőteret lezártak, a hadsereg fegyvereket vetett be,a NATO is a legmagasabb készültségbe kapcsolt.
Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

A nemzeti konzultáció a kormánypártok sikeres, bevált eszköze, így a most meghirdetett kezdeményezés illeszkedik egy folyamatba, ráadásul olyan kérdést feszeget, ami sokakat érint, a jövőt is egyértelműen befolyásolja – mondta az InfoRádióban Erdélyi Rezső Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzője nem az első, de az eddigi legkomolyabb hibának nevezte a Tisza Párt háza táján, hogy Tarr Zoltán Etyeken „nyíltan beismerte, hogy választást kell nyerni, aztán mindent meg lehet csinálni”.
 

Elemző: durvább lesz a 2026-os kampány, mint a 2002-es volt

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék - Kitart a jó hangulat a tőkepiacokon

Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék - Kitart a jó hangulat a tőkepiacokon

Kedden új történelmi csúcsra emelkedtek a vezető amerikai részvényindexek, a befektetők már azt árazzák, hogy nemcsak a következő, egy hét múlva esedékes üléséén, hanem az azt követőeken is kamatot csökkent az amerikai jegybank, ez pedig kedvez a kockázatos tőkepiaci eszközöknek, mint a részvények. Ma reggel az ázsiai részvénypiacokon is emelkedés volt, jók az előjelek a mai kereskedésre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerdán szakadni fog: már hajnalban jön az eső, délután pedig hatalmas csapadéktömb zúdul ránk!

Szerdán szakadni fog: már hajnalban jön az eső, délután pedig hatalmas csapadéktömb zúdul ránk!

Szerdán megnövekszik felettünk a felhőzet, elszórt eső, zápor már hajnalban is előfordulhat. Délután azonban nyugat, délnyugat felől egy nagyobb csapadéktömb hoz újabb esőt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Poland shoots down Russian drones after 'unprecedented airspace violation'

Poland shoots down Russian drones after 'unprecedented airspace violation'

Poland’s Prime Minister Donald Tusk calls an emergency meeting after the country's airspace was "repeatedly violated by drone-type objects".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 08:02
Jóval kevesebb boruk lesz a franciáknak, mint amennyire számítottak
2025. szeptember 9. 20:50
Máris van új francia kormányfőjelölt
×
×
×
×