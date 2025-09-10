Orosz drónok támadták Lengyelországot

Lengyelország szerda hajnalban rendkívüli intézkedéseket vezetett be, miután „drón típusú” objektumok többször is megsértették az ország légterét az Ukrajna elleni orosz támadások közben – írja a BBC alapján az Index.

Négy repülőteret lezártak, köztük Varsó legnagyobb légikikötőjét, a Chopint, valamint a Modlint. A hatóságok felfüggesztették a forgalmat Rzeszów-Jasionka és Lublin repülőterén is, amelyek közvetlenül az ukrán határhoz közel fekszenek.

A legfrissebb lengyel közlés szerint mintegy tucatnyi drón érkezett Ukrajna felől.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a helyszínen irányítja az intézkedéseket, és közölte: több légsértés történt, amelyek „komoly katonai válaszlépéseket” tettek szükségessé.

Az X-en közzétett bejegyzése szerint folyamatos kapcsolatban áll a védelmi minisztériummal, és közvetlen jelentést kapott az operatív parancsnoktól. Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes szerint a művelet továbbra is „folyamatban van”.

Egy másik bejegyzésben közölte, hogy tájékoztatták a NATO főtitkárát a kialakult helyzetről és azokról a lépésekről, amelyeket Lengyelország tett a légterét megsértő objektumokkal szemben. Hozzátette, folyamatos kapcsolatban állnak a szövetség vezetésével.

A nyitókép illusztráció.