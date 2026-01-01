ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 1. csütörtök
A gólszerzõ Varga Barnabás ünnepel a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Varga három és fél évre ír alá, 4,5 millió euróért”

Infostart

A görög Sport24 nevű portál információja szerint megszületett a megállapodás: Varga Barnabás, a magyar válogatott középcsatára a Ferencvárosból az AEK Athénhez igazol.

A lap szerint a csatár három és féléves szerződést ír majd alá, a vételára 4,5 millió euró lesz. Korábban magyar játékosért még nem fizettek ilyen magas összeget, ha a magyar élvonalból szerződött külföldre.

Varga Barnabás elengedését gyakorlatilag megerősítette Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is, évértékelő beszédében.

Az AEK vezeti a január 10-én folytatódó görög bajnokságot, egy ponttal áll jobban, mint legnagyobb riválisa, az Olympiakosz. A nemzetközi porondon bejutott a legjobb tizenhat közé a Konferencia Ligában.

Csatárlégiósai közül Luka Jovics korábban a Real Madrid és az AC Milan tagja is volt, szerb válogatott, Zini pedig az angolai válogatott tagja.

