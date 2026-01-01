„Varga három és fél évre ír alá, 4,5 millió euróért”

A lap szerint a csatár három és féléves szerződést ír majd alá, a vételára 4,5 millió euró lesz. Korábban magyar játékosért még nem fizettek ilyen magas összeget, ha a magyar élvonalból szerződött külföldre.

Varga Barnabás elengedését gyakorlatilag megerősítette Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is, évértékelő beszédében.

Az AEK vezeti a január 10-én folytatódó görög bajnokságot, egy ponttal áll jobban, mint legnagyobb riválisa, az Olympiakosz. A nemzetközi porondon bejutott a legjobb tizenhat közé a Konferencia Ligában.

Csatárlégiósai közül Luka Jovics korábban a Real Madrid és az AC Milan tagja is volt, szerb válogatott, Zini pedig az angolai válogatott tagja.