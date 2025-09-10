Szijjártó Péter Fehéroroszországból üzen: „most van szükség a párbeszédre”

A lengyel közlések szerint lelőttek több mint tíz vélhetően orosz drónt Lengyelország légterében. Volt közöttük, ami több mint 40 kilométert hatolt be a lengyel légtérbe.

Az egyik drón egy lakóházra zuhant. Áldozatokról vagy sérültekről nem érkezett hír, a lengelek egylőre nem közölték a drónok pontos típusát, így még nem lehet tudni, hogy fegyveres vagy felderítő eszközök voltak-e.

A NATO-országok éppen Ramsteinben tartanak gyűlést, miközben a héten megkezdődik a Zapad orosz–fehérorosz közös hadgyakorlat.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter eközben éppen a fehérorosz fővárosban, Minszkben folytat tárgyalásokat, amelyekről Facebook-posztot is közzétett. A fő üzenete: „Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre!”

Szijjártó Péter hétfőn az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.