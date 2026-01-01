ÉLŐ: Liverpool–Leeds United

A Vörösök kezdő tizenegye: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Jones, Gravenberch – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké. Kerkezen kívül, például, Alexis Mac Allister és Cody Gakpo is bevetésre kész.

A mérkőzés egyik kérdése, hogyan hárítja el a Liverpool védelme a rögzített játékhelyzetek okozta veszélyt. A 2024–2025-ös idényben ilyen helyzetből összesen három gólt kaptak, a mostani szezonban már eddig 12-t. A bajnoki címmel zárt idényben egyetlen gólt sem kaptak szögletből, a mostaniban már hetet. A klub, felismerve a rossz tendenciát, az elmúlt napokban menesztette a rögzített játékhelyzetek megoldásáért felelős edzőt, Aaron Briggset.

Az első percekben a Leeds nagyon bátran játszott, a Liverpoolból leginkább Szoboszlai Dominik tudta megtartani a labdát.