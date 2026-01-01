ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 1. csütörtök
Nyitókép: Facebook/Zohran Mamdani

Letette a hivatali esküt New York új polgármestere

Infostart / MTI

Letette csütörtökön a hivatali esküt New York új, demokrata párti színekben indult szocialista polgármestere, a novemberben megválasztott Zohran Mamdani.

A manhattani metró City Hall állomásán a város első muszlim polgármestere a Korán egyik példányára téve kezét mondta el a hivatali esküt azon a rövid szertartáson, amelyet Leticia James, New York állam ügyésze vezetett.

A polgármester kora délután másodszor is leteszi az esküt, a Városházán, ezen a szertartáson Bernie Sanders szenátor elnököl.

Amellett, hogy ő az Egyesült Államok legnagyobb városának első muszlim vezetője, egyúttal ő is az első, Afrikában született, indiai származású polgármester. Az amerikai-ugandai kettős állampolgárságú Mamdani 34 évével New York legfiatalabb polgármestere több nemzedék óta.

Zohran Mamdani magát "demokratikus szocialista" irányvonalat képviselő politikusként jellemzi, választási kampányában egyebek között a vagyonosok megadóztatását, a lakbérek befagyasztását és ingyenes felszíni tömegközlekedés ígért.

