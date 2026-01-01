Megdől egy régi tévhit a nyári éjszakák rémeivel kapcsolatban

Kevéssé ismert tény, hogy szúnyogok közül csak a nőstény egyedek szívják a vérünket a nyári éjszakákon, a hímek beérik növényi nedvekkel is. Mármint, a tudomány eddigi állása szerint így volt. Egy új kutatás eredményei szerint ugyanis a hímek is táplálkozhatnak vérrel – számolt be a hvg.hu.

A Pennsylvaniai Állami Egyetem kutatói – más intézmények szakembereivel együtt – a bioRxiv preprint folyóiratban tették közzé megállapításaikat. Több kísérlet és szituáció alapján ugyanis bizonyítékokra bukkantak azzal kapcsolatban, hogy

egyes hím szúnyogok – bizonyos körülmények között – vérrel is táplálkoznak.

A szakemberek szerint a megállapításaik felülírhatják az eddigi ismereteket azzal kapcsolatban, hogy a hím szúnyogok mégis mekkora veszélyt jelentenek az emberekre. A jelenség jobb megértéséhez azonban további kutatások szükségesek.

Mint a Gizmodo kiemeli, hosszú ideig azt feltételezték a szakemberek, hogy a kifejlett hím szúnyogok csak nektárt, vagy más, cukoralapú táplálékot fogyasztanak. A nőstények étlapján pedig a más állatokból szívott vér szerepel.

A szakemberek eleinte nem is szerették volna megkérdőjelezni ezeket az ismereteket. Jason Rasgon, a kutatás vezető szerzője, az egyetem entomológusa néhány éve arra lett figyelmes, hogy egy kísérlet során hím szúnyogok is vérrel táplálkoztak.

A kutató emlékezett egy 2016-os publikációra, melyben a kutatók hím szúnyogokat kényszerítettek vérszívásra. Akkor a vér mérgezőnek bizonyult a rovarok számára, melyek napokon belül el is pusztultak. Rasgon meg szerette volna nézni, hogy más szúnyogfajoknál mi történik, ezért megfigyelte a vért szívó szúnyogjaikat – és meglepetésükre mind túlélték, hasonlóan a cukrot kapó társaikhoz.

Ezután tovább folytatták a vizsgálataikat, és úgy találták, a szúnyogokat rá lehet venni erre. Ehhez csak dehidratálni kellett őket, majd egy mesterséges etetőből már rutinszerűen fogyasztottak vért.

A kutatók CRISPR-alapú génszerkesztést alkalmaztak az egyedeken, így olyan szúnyogokat hoztak létre, melyek nem érzékelték a páratartalmat. Így már a hímek sem fanyalodtak rá a vérre, mely tovább erősítette azt a teóriát, hogy a dehidratáció fontos szerepet játszik a vérrel történő táplálkozásban.

Rasgon a területen tevékenykedő más tudósokkal is elkezdte megvitatni a munkáját. Volt, aki ennek céljából vadon élő szúnyogokból vett mintát, melyekből kiderült, hogy a hímek közül is akad olyan, amely pozitív volt gerincesek DNS-ére. Azaz sikeresen táplálkoztak állatokból is.

Sőt, a vizsgálatok során arra is rájöttek, hogy egyes hím szúnyogok megfertőződhetnek a vérrel terjedő nyugat-nílusi lázzal.

A szakemberek szerint ez a viselkedés a vadonban még kifejezetten ritka lehet, és csak bizonyos körülmények együttállásakor történhet meg. A pontosabb megállapításokhoz további kutatásokra lesz szükség.