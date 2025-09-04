ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Nyitókép: Pixabay

Hamarosan kifizetik a fegyverpénzt, és béremelések jöhetnek – a nap hírei

Infostart

Jövő év elején kifizetik a fegyverpénzt, és további béremelések lehetnek a nemzetgazdasági miniszter szerint, mégsem szigorították a kontrollvizsgálatokra szóló beutalást, az amerikai elnök szerint Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával.

A kormány az 1+1 Beruházásösztönző Program folytatását és a Széchenyi Kártya Program kamatának 3 százalékra csökkentését tervezi – mondta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Veszprémben, a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen megerősítette, hogy a jövő év elején kifizetik a fegyverpénzt, és úgy fogalmazott: nem zárható ki, hogy lesznek még további béremelésekről bejelentések.

Októbertől a szakorvos ad időpontot kontrollvizsgálatra, és szükség esetén az időpont vagy a helyszín az egészségablak alkalmazásban módosítható lesz. A Belügyminisztérium közleménye hangsúlyozza: ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért. Takács Péter államtitkár előzőleg elismerte, hogy a közlönyben megjelent rendelet félreérthető.

Szalmonellás a víz két veszprémi településen. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal ezért Vilonyán és Papkeszin elrendelte, hogy a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani. A fertőző forrást eddig nem sikerült megtalálni.

Százmilliárd forintra emelkedik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat éves költségvetési támogatása 2027 végéig. Az innovációért felelős helyettes államtitkár a Kossuth rádióban elmondta: a HUN-REN idei évre tervezett költségvetése 48,5 milliárd forint volt.

Az idén 2,5 milliárd forint támogatást osztanak szét a Csoóri Sándor-programban. A művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy 1.600 népművészettel, néptánccal és néphagyományokkal foglalkozó szervezet kap támogatást Magyarországon és a határon túl is.

Januártól újraindulhat a Visegrádi 4-ek együttműködése – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Lengyelországban megkezdte a lengyel-magyar együttműködés újjáépítését.

Az amerikai elnök szerint Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával, mert ezzel az Ukrajna elleni háborút finanszírozzák – közölte a Fehér Ház egyik tisztségviselője. Donald Trump ezt az európai vezetőkkel tartott telefonbeszélgetésében jelentette ki. Oroszország egy év alatt 1,1 milliárd euróhoz jutott az Európai Uniótól üzemanyag-eladásokból.

Két légi eszköz megsértette Lengyelország légterét keleti irányból, emiatt lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel – közölte a lengyel vezérkari főnök. Két drónról volt szó, amelyek egy idő után elhagyták a lengyel légteret.

Magyarország nem fogadja el az Izrael-ellenes brüsszeli javaslatokat - írta a Facebookon a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar kormány a stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozik a zsidó állammal.

A bibliai tíz csapással fenyegette meg a jemeni húszi lázadókat az izraeli védelmi miniszter, miután a felkelők újabb rakétatámadást intéztek Izrael ellen.

Eltörlik az összes kötelező oltást az Egyesült Államokbeli Florida államban. A portfolio az NBC News jelentése alapján azt írja: a tisztifőorvos jelentette be a döntést, arra hivatkozva, hogy kormánytisztviselőként nincs joga megmondani, ki mit tegyen a saját és gyermeke testével.

Egy egységes budapesti hibabejelentő rendszer koncepcióján dolgozik a fővárosi önkormányzat - írta a főpolgármester Facebook-oldalán. Karácsony Gergely közölte: a jarokelo.hu munkájának köszönhetően már több mint 100 ezer ügyet sikerült megoldani, a honlapon pedig már 111 ezer felett jár a számláló.

Mától nagyobb táskát is fel lehet vinni a Ryanair járatok fedélzetére. Csaknem 20 százalékkal nőtt az ingyen felvihető kézipoggyász mérete. Ez 5 centit jelent, de literben számolva a táska űrtartalma 20-ról 24 literre nő.

Újraindítja Budapest és Szkopje közötti járatát a Wizz Air. Észak-Macedónia fővárosa a jövő nyári menetrendi időszaktól, március 30-ától hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken lesz elérhető a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről.

Az üzemeltető szerint egyelőre nem világos, mi okozta a Gloria siklóvasút balesetét Lisszabonban. Szemtanúk szerint elszakadt a kocsit mozgató kábel. A portugál ügyészség nyomozást indított a felelős megállapításáért. A tragédiának már 16 halottja van, főként külföldiek. Magyar áldozatról nem tudnak.

Az Egyesült Államok a 2030-as évek elején küldhet űrhajósokat a Marsra – jelentette be a NASA megbízott igazgatója. Sean Duffy elmondta: a Mars-misszió előkészítése a Holdon zajló hosszabb tartózkodásokkal és bázisépítéssel kezdődik.

Több mint 300 tonna kábítószer-alapanyagot foglaltak le Mexikó partjainál az amerikai hatóságok. A Sinaloa drogkartellnek szánt szállítmány értéke csaknem 570 millió dollár.

Meghalt Giorgio Armani, az olasz divattervező 91 éves volt. A gyászolók szombaton és vasárnap búcsúzhatnak tőle ravatalánál, a milánói Armani/Teatro épületében. Temetését zárt körben tartják.

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Emmanuel Macron francia elnök nagy bejelentésére

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Emmanuel Macron francia elnök nagy bejelentésére

Oroszország elutasítja a tárgyalást az ukrajnai külföldi intervenció lehetőségéről – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Emmanuel Macron francia elnök korábbi nyilatkozatára reagálva. A francia elnök szerint 26 ország kész békefenntartókat küldeni Ukrajnába.
 

Emmanuel Macron: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Bendarzsevszkij Anton: Oroszország időhúzásra játszik, és lehetetlen dolgokat követel

Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő Párizsba induló gépe

Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

