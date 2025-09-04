ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök
2015. április 29-én Milánóban készített kép Giorgio Armani olasz divattervezőről, aki 2025. szeptember 4-én, 91 éves korában Milánóban elhunyt.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Massimo Percossi

Meghalt Giorgio Armani, a divatvilág ikonikus alakja

Infostart / MTI

Kilencvenegy éves korában elhunyt csütörtökön Giorgio Armani olasz divattervező – jelentette be az Armani divatház.

A közlemény szerint a legendás divattervező békésen hunyt el milánói otthonában, szerettei körében. A gyászolók szombaton és vasárnap búcsúzhatnak tőle ravatalánál a divatház székhelyén, a milánói Armani/Teatro épületében. Temetését - az elhunyt kérésének megfelelően – zárt körben tartják majd.

„Utolsó napjaiig fáradhatatlanul dolgozott. Kimeríthetetlen kíváncsiság és figyelem vezérelte a jelen és az emberek iránt. Nyílt párbeszédet alakított ki a közönséggel, nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendett amiatt, hogy mindenkivel megtalálta a közös hangot” – írták a közleményben.

Első önálló milánói stúdiójában, az elegáns Corso Venezián 1975-ben mutatta be nagy sikerrel első kollekcióját, amelyen már látható volt a fekete alapon fehér betűkkel írott Armani márkanév. Szokatlan összefüggésben használt szokatlan anyagokat és kombinációkat. A férfiak számára egészen új stílust alakított ki, a lazán elegáns, lekerekített formákat pontosan szabott, kiváló minőségű anyagokkal társította. Újraértelmezte a hagyományos öltönyt, megszüntette a szigorú, merev "begomboltságot", és még a kiváló angol gyapjúból is olyan kényelmes zakókat tervezett, mint a selyempizsama. A vállakat csapottabbra vette, a hajtókák keskenyebbek és hosszabbak lettek, a gombolás lejjebb költözött, így az alacsony férfiak magasabbnak látszottak, a magasak pedig még magasabbnak. 1975-ben a nők számára is előrukkolt egy határozott, férfiasabb stílussal.

Az amerikai piac számára 1980-ban megtalálta cége legtökéletesebb reklámarcát Richard Gere filmszínész személyében, akinek ő tervezte ruhatárát az Amerikai dzsigoló című filmhez. A filmvilághoz való szoros kötődését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kétszáznál is több filmhez tervezett ruhákat. Ő volt az első divattervező, aki hírességeket kért fel ruhái bemutatására és népszerűsítésére rangos eseményeken. Elsőként 1988-ban a Los Angeles Lakers edzője, Pat Riley állt kötélnek. Utána pedig olyan filmsztárokat öltöztetett, mint Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Beyoncé, Cate Blanchett, Clive Owen, Reese Witherspoon vagy George Clooney. Szintén az ő fejéből pattant ki, hogy az Oscar-díjkiosztó vörös szőnyegén Hollywood legnagyobb sztárjai ruhakölteményeiben parádézzanak, de a hírességeknek ezért soha egy fillért sem fizetett.

Armani valóságos birodalmat épített ki, palettáján a ruházaton kívül különböző kiegészítők, szemüvegek, parfümök, smink- és lakberendezési termékek is szerepelnek, sőt kávéházlánca és szállodája is volt. A fiatal vásárlók meghódítására olcsóbb, de hasonlóan igényes kidolgozású ruhák forgalmazására született az Emporio Armani.

A sport világa mindig is nagy inspiráció volt számára, több alkalommal tervezett egyenruhákat az olasz olimpiai és paralimpiai csapat részére. Öltönyeit 2007 óta hordják az angol Chelsea csapatának labdarúgói, férfiak számára tervezett alsóneműit David Beckham és Cristiano Ronaldo futballista, valamint Rafael Nadal teniszező, a nők számára készülteket Megan Fox amerikai színésznő is reklámozta.

2015-ben divatmúzeumot nyitott Milánóban. A divatvilágban elért eredményeiért 2019-ben megkapta a „divattervezők Oscarját”, a British Fashion Council életműdíját. Ő volt az egyik leggazdagabb olasz 12 milliárd dolláros vagyonnal, és rendszeresen adta nevét jótékonysági eseményekhez is.

Giorgio Armani mindig is vonakodva nyilatkozott az utódlás kérdéséről. Annyit közölt korábban, hogy alapítványt fognak létrehozni annak érdekében, hogy elkerüljék a cégbirodalom felaprózódását, illetve azt is jelezte, hogy az Armani-kollekciók férfi részlegén Leo Dell'Orco, a női részlegen pedig, unokahúga, Silvana Armani lesz a kreatív vezető.

