Nyitókép: Unsplash

Ezeket az autómárkákat hozzák be külföldről leginkább a magyar utakra – meglepő is van köztük

Infostart

Idén már több mint 83 ezer külföldről behozott személyautót helyeztek forgalomba az országban, ami 15 százalékos növekedést jelent.

A legnépszerűbb importmárka továbbra is a Volkswagen, de az idei év egyik legnagyobb meglepetése a Tesla ugrásszerű előretörése volt. A szegmensek közül a kompakt autók dominálnak, ugyanakkor az SUV-k aránya továbbra is dinamikusan nő: a kisebb városi terepjárók behozatala idén már 50 százalékkal nőtt – írja a Vezess.hu.

A behozott márkák toplistáját továbbra is magabiztosan uralja a Volkswagen 10 563 darabbal, ezt követi az Opel (7203) és a Ford (7075). A prémium kategóriában az Audi (5280), a Mercedes (4028) és a BMW (3723) is stabilan tartja helyét a legnépszerűbb márkák között.

Mindezek mellett a Tesla felkúszott a lista 11. helyére 2900 behozott példánnyal, ami kétszerese a tavalyi darabszámnak.

A behozott autók között a kompakt kategória (C-szegmens) dominál (25 százalék), amelyet a felső-közép (15 százalék) és a kisautók (15 százalék) követnek. Jelentős átrendeződés figyelhető meg az SUV-k piacán, ahol a középkategóriás SUV-k (9 százalék) mellett a kis SUV-k közel 50 százalékkal több forgalomba helyezést értek el, mint egy évvel korábban. Ez a trend egyértelműen mutatja a vásárlói igények eltolódását a magasabb építésű modellek felé.

A Das WeltAuto szerint a következő hónapokban is folytatódhat a bővülés, de a forint árfolyama és a külföldi kínálat alakulása komoly hatással lehet a piac dinamizmusára.

