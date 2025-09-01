Villanyroller-katasztrófa Budapesten – videó

A Március 15. téren, egy négyemeletes épület földszinti üzlethelyiségében rollerek bérbeadásával foglalkoztak, az iroda mögötti raktárban töltötték az akkumulátorokat, feltehetően ezek egyike gyulladt meg, innen terjedt át a tűz a többire.

A tűzoltók csaknem egy órán át dolgoztak, az épületet a beavatkozás idejére hét embernek kellett elhagynia, senki sem sérült meg.

A katasztrófavédelem egy korábbi Facebook-posztja szerint 2022-ben 11, 2023-ban 15, 2024-ben 21 elektromos rollert érintő tűzeset volt. Idén augusztus elejéig pedig 21 elektromos rollerrel kapcsolatos tűz volt Magyarországon. A járművek fele álló helyzetben, 40 százalékuk töltés közben, 9 százalékuk pedig menet közben kapott lángra.