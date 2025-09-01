ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.08
usd:
336.87
bux:
103150.21
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Villanyroller-katasztrófa Budapesten – videó

Infostart / MTI

Csaknem hatvan elektromos roller akkumulátora égett vasárnap délután Budapesten, az V. kerületben – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a Facebook-oldalán.

A Március 15. téren, egy négyemeletes épület földszinti üzlethelyiségében rollerek bérbeadásával foglalkoztak, az iroda mögötti raktárban töltötték az akkumulátorokat, feltehetően ezek egyike gyulladt meg, innen terjedt át a tűz a többire.

A tűzoltók csaknem egy órán át dolgoztak, az épületet a beavatkozás idejére hét embernek kellett elhagynia, senki sem sérült meg.

A katasztrófavédelem egy korábbi Facebook-posztja szerint 2022-ben 11, 2023-ban 15, 2024-ben 21 elektromos rollert érintő tűzeset volt. Idén augusztus elejéig pedig 21 elektromos rollerrel kapcsolatos tűz volt Magyarországon. A járművek fele álló helyzetben, 40 százalékuk töltés közben, 9 százalékuk pedig menet közben kapott lángra.

Kezdőlap    Belföld    Villanyroller-katasztrófa Budapesten – videó

tűz

országos katasztrófavédelmi főigazgatóság

villanyroller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Orbán Viktor: elindult, startolj rá!

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport

Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport

A következő években folytatódik a flottabővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezer főre, a menetrendszerűség 85-88 százalékra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora 8 évre csökkenhet – mondta a Közlekedésinfón az építési és közlekedési miniszter, aki szerint „aránytalanul sok kritika érte” a MÁV-ot.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mint kiderült, az ukrán elnök ezen a héten csütörtökön európai vezetőkkel fog tárgyalni Ukrajna biztonsági garanciáiról. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) vasárnap indult csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai és indiai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, illetve Narendra Modival. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb botrányt okozott a volt Barca-futballista: leköpte ellenfelét Luis Suárez

Újabb botrányt okozott a volt Barca-futballista: leköpte ellenfelét Luis Suárez

A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 600 killed in Afghanistan quake as entire villages reduced to rubble

More than 600 killed in Afghanistan quake as entire villages reduced to rubble

The 6.0 magnitude quake struck at a depth of 8km (5 miles) and shook buildings from Kabul to Pakistan's capital Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 13:10
Már küldik a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat – ezt kell tennie annak, aki nem tudja átvenni
2025. szeptember 1. 12:58
Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport
×
×
×
×