2025. augusztus 23. szombat
Happy mature woman looking at product at grocery store. Smiling hispanic woman shopping in supermarket and reading product information. Costumer buying food at the market.
Nyitókép: Ridofranz/Getty Images

Milliárdos károkat okoznak a hamisított élelmiszerek, az egészségünk is veszélyben lehet

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A legtöbben azt gondolják, hogy inkább a luxustermékeket hamisítják, de igazából bármilyen élelmiszer érintett lehet, legyen szó süteményekről, édességekről, tésztafélékről, sajtokról, olívaolajról, chipsekről vagy szeszes italokról – mondta az InfoRádióban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kommunikációs koordinátora. Horváth Balázs figyelmeztetett: egyes hamisított termékek olyan anyagokat, összetevőket is tartalmazhatnak, amelyek betegségeket okozhatnak vagy károsíthatják a szervezetet.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) Mi van az asztalodon? címmel kampányt indított, mellyel az a célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a hamisított élelmiszerek és italok veszélyeire. Ezek a termékek ugyanis jelentős kockázatot jelentenek a fogyasztók egészségére, valamint Európa gazdaságát és kulináris örökségét is károsítják. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) kommunikációs koordinátora az InfoRádióban azt mondta, csak Magyarországon évente mintegy 16 milliárd forintos bevételkiesést és több mint 270 munkahely megszűnését okozza az élelmiszer- és italhamisítás, uniós szinten pedig évente több mint 2,2 milliárd eurós veszteség éri a gazdaságot és csaknem 5700 munkahely szűnik meg a hamisítók tevékenységének következtében.

Horváth Balázs szerint az egyik legfőbb problémát az okozza, hogy az eredeti termékek gyártói komoly mennyiségű bevételtől esnek el, továbbá aggasztó jelenség, hogy a hamisítók egyre gyakrabban és egyre több termék esetében megtévesztik a fogyasztókat, akik sokszor nem a megfelelő helyen vásárolnak, hanem kétes forrásból szerzik be az árukat.

A legtöbben azt gondolják, hogy inkább a luxustermékeket vagy a nagyon magas árú cikkeket hamisítják, de Horváth Balázs tájékoztatása szerint

bármilyen élelmiszer érintett lehet, legyen szó süteményekről, édességekről, tésztafélékről, sajtokról, olívaolajról, chipsekről vagy szeszes italokról.

A hatóságok természetesen igyekeznek fellépni a hamisítókkal szemben. Tavaly az Europol és az Interpol által koordinált műveletben összesen 29 európai ország különböző bűnüldöző hatóságai – együttműködve az élelmiszer- és italgyártókkal – 22 ezer tonna élelmiszert és mintegy 850 ezer liter italt (főként alkoholos) foglaltak le mintegy százmillió euró értékben.

Az SZTNH kommunikációs koordinátora elmondta: az étel- és italhamisítás esetében alapvetően három fő probléma azonosítható a tapasztalatok alapján. Első helyen az egészségügyi kockázatokat említette meg, és figyelmeztetett arra, hogy bizonyos hamisított termékek olyan anyagokat, összetevőket is tartalmazhatnak, amelyek betegségeket okozhatnak vagy károsíthatják a szervezetet. Negatív következményként számolni kell a gazdasági károkkal is, amelyek főleg a gyártókat és forgalmazókat érintik nagyon érzékenyen.

Horváth Balázs fontos szempontnak nevezte Európa kulináris örökségét is, amely ugyancsak veszélyben van a hamisítások következtében. A boroktól a hagyományos élelmiszerekig használt földrajzi árujelzők (GI: geographical indications) segítenek a fogyasztóknak abban, hogy megbízható, minőségi termékeket válasszanak, a termelőknek pedig abban, hogy eredetükre építve hatékonyabban értékesítsék termékeiket.

Ezek a jelölések oltalmazzák azon termékek nevét, amelyek meghatározott régiókból származnak, és minőségüket vagy jellemzőiket elsősorban a földrajzi környezetnek köszönhetik.

Itthon ilyen a tokaji bor, a kalocsai paprika vagy a gyulai kolbász is.

Az Európai Unióban jelenleg több mint 3600 termék rendelkezik földrajzi árujelzővel. Az SZTNH kommunikációs koordinátora hangsúlyozta: olyan élelmiszerek, italok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek évtizedekre, évszázadokra visszamenően nagy hagyománnyal bírnak Európában, és a hamisításokkal nemcsak a gazdaság vagy az előállító károsul, hanem ezeknek a termékeknek a megítélése is megkérdőjeleződhet.

Horváth Balázs úgy fogalmazott, „az éremnek két oldala van”, ezért egyrészt azt tanácsolják a gyártóknak, hogy lássák el a csomagoláson olyan megjelölésekkel a termékeiket, amelyek révén a vásárlók tudni fogják, hogy eredeti terméket vesznek. A másik oldalon pedig a fogyasztókat arra buzdítják, hogy csak ezeket a hitelesített vagy megjelölt élelmiszereket, italokat keressék.

Az EUIPO kampánya gyakorlati tanácsokat ad a fogyasztóknak azzal kapcsolatban, hogyan védhetik meg magukat a hamisított termékektől.

  • Erősen ajánlott, hogy hivatalos kiskereskedőktől és forgalmazóktól, valamint a márkák saját, hivatalos weboldalain vásároljanak.
  • A termék címkéjének és eredetének ellenőrzése, valamint a tanúsító védjegyek (mint például a Kiváló Minőségű Élelmiszer) megkeresése szintén segíthet a termék eredetiségének igazolásában.
  • Fontos továbbá gondosan megvizsgálni a csomagolást és magát a terméket is, mivel a hamisítványok gyakran tartalmaznak kivitelezési vagy helyesírási hibákat.
  • További segítséget nyújthatnak az olyan hitelesítő eszközök, mint a QR-kódok és a hologramok.

Az EUIPO jelentése rámutat arra is, hogy a hamisított termékek gyártása és forgalmazása gyakran kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. Olyan tevékenységekhez, amelyek nemcsak aláássák a vállalkozásokat, hanem veszélyeztetik a fogyasztók egészségét és hozzájárulnak más súlyos bűncselekményekhez, mint például a pénzmosás, a kiberbűnözés vagy a csalás, sőt a terrorizmus finanszírozásához is.

Európa sakkjátszmája, avagy stabil bázis egy bizonytalan világban
Európa gazdasága többfrontos támadás alatt áll a világ gazdasági sakktábláján, de az előrelátás és a stratégia a gazdaságban is segítségünkre lehet. Pontosan ezt mondja a PIMCO legfrissebb elemzése is Európa gazdasági jövője kapcsán, és ez a célja az Európai Unió nagy ívű tudományos vállalkozásának, a Destination Earth-nek is, amely digitális ikertestvért épít a Földnek.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!

Az ingatlanpiac olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá – gondolják egyesek. Ha viszont szerinted ennél sokkal mélyebb és komolyabb a téma, ráadásul úgy érzed, profin és érthetően tudnád bemutatni a Portfolio olvasóinak az ingatlanpiac komplexebb híreit és folyamatait is, jelentkezz hozzánk!

Itt a magyar szülők legfontosabb őszi listája: katasztrófa lehet a vége, ha erről nem gondoskodnak

A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések.

Ghislaine Maxwell denies seeing 'inappropriate' conduct by Trump

Maxwell was interviewed after pressure on Trump to release information about whether prominent figures were involved in Jeffrey Epstein's crimes.

