Tényleg beette a fejünkbe magát a Magyar Termék védjegy

Egy friss reprezentatív kutatásból kiderült, miként vélekednek a fogyasztók a magyar és a magyar védjegyes termékekről. A Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Benedek Eszter az InfoRádióban elmondta, a válaszadók több mint 90 százaléka ismeri a Magyar Termék védjegyet, és rendszeresen vásárolja is, 76 százalékuk ugyanis legalább egy védjegyes terméket tesz a kosarába a bevásárlásai során. Az élelmiszereknél pedig még nagyobb ez az arány.

Ezek a védjegyek – mint elmondta – szektorsemlegesek, nemcsak élelmiszer, hanem egyéb termékkategóriákat is tanúsítanak, de kimagasló a védjegyes termékek ismertsége és előnben részesítése az élelmiszerek esetében, ez több mint 86 százalékot jelent , de elmondása szerint szintén magas az étrend-kiegészítők és gyógyszerek kategóriájában a magyar termék előnyben részesítése, de még az építőanyag és állateledel kategóriában is megjelenik ez közel 50 százalékos mértékben.

Az élelmiszerek között mintegy hatezer magyar védjegyes termék létezik, ezt 250, hazánkban működő vállalkozás állítja elő, és túlnyomó többsége élelmiszer ezeknek a termékeknek, de az egyéb kategóriákban is megtalálhatók a védjegyes termékek.

„A vásárlók megbíznak ezekben a termékekben, a védjegy az, ami leginkább segíti őket abban, hogy felismerjék a hazai eredetű árut, és nagyon erősek az üzletlánci együttműködéseink, folyamatosan végzünk akciókat, promóciós tevékenységet, kommunikációt a Magyarországon működő meghatározó üzletláncokban” – mondta Benedek Eszter.