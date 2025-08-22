ARÉNA
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Bejelentés a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

Infostart

Megkezdődött a nyugdíjasoknak szánt 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok nyomtatása. A Magyar Posta szeptember 1-től kezdi meg a kézbesítést. Korábban emlékeztettek, hogy a posta egyszer kísérli meg a kézbesítést a címhelyen, ha a címzett nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül.

A kormány a közösségi oldalán közölte, hogy már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, amelyeket szeptember 1-től kezdenek kézbesíteni az időseknek. A nyugdíjasoknak szánt 30 ezer forintos élelmiszer-utalványról szóló végleges rendelet júliusban jelent meg.

Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, fogyatékossági támogatást, baleseti hozzátartozói nyugdíjat vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Magyar Államkincstár bocsátja ki, a kézbesítést pedig a Magyar Posta végzi, október 15-ig. Sikertelen kézbesítés esetén az utalvány – a megszokott rend szerint – a postán lesz átvehető.

Az Index emlékeztet, hogy az utalvány csak hidegélelmiszerek vásárlására használható, így például zöldségre, gyümölcsre, húsra, húskészítményekre, kenyérre, pékárura vagy édességre költhető. Továbbá közölték, hogy készpénzre nem váltható.

