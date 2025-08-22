Bejelentés a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

A kormány a közösségi oldalán közölte, hogy már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, amelyeket szeptember 1-től kezdenek kézbesíteni az időseknek. A nyugdíjasoknak szánt 30 ezer forintos élelmiszer-utalványról szóló végleges rendelet júliusban jelent meg.

Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, fogyatékossági támogatást, baleseti hozzátartozói nyugdíjat vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Magyar Államkincstár bocsátja ki, a kézbesítést pedig a Magyar Posta végzi, október 15-ig. Sikertelen kézbesítés esetén az utalvány – a megszokott rend szerint – a postán lesz átvehető.

Az Index emlékeztet, hogy az utalvány csak hidegélelmiszerek vásárlására használható, így például zöldségre, gyümölcsre, húsra, húskészítményekre, kenyérre, pékárura vagy édességre költhető. Továbbá közölték, hogy készpénzre nem váltható.