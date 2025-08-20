Nagy áttörést hozott most Budapestnek a Forma–1, és nem az utolsót idén

Ilyenkor az egész világ médiája ránk figyel, és rengeteg vendég keresi fel hazánkat: a Forma–1-es futam, amit idén már 40. alkalommal rendeztek meg Magyarországon, nagyon kiemelkedő sportturisztikai és országimázst építő rendezvény – mondta az InfoRádióban Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója. Idén az Egyesült Királyságból jöttek a legtöbben, de ilyenkor németek, lengyelek és hollandok is tömegesen látogatják Budapestet és környékét.

Megtelnek nemcsak a budapesti szálláshelyek, hanem Gödöllő és környéke is nagyon magas kihasználtságról adott híreket. Ez nagyon pozitív, hiszen ilyenkor évről évre nő a nemzetközi és a belföldi vendégek száma is a szálláshelyeken. A futam időszakában a szálláshelyek nagyon magas áron is tudják értékesíteni a szobáikat.

„A szálláshelyeken a Forma–1-es hétvégén két és félszeres, háromszoros az ár egy átlagos nyári hétvégéhez képest”

– tette hozzá a szakember, aki szerint ebből lehet látni, hogy a kihasználtság lényegesen magasabb. Idén a tavalyi évhez képest is nagy növekedés voltlátogatószámban, ami alulról megközelíti a százezer főt. Ilyenkor persze rengetegen laknak még ismerősöknél és barátoknál is, de arról nincs pontos adat.

Csendes Olivér arról is beszélt, hogy jövő májustól Budapestről lesz egy közvetlen légijárat az Egyesült Államokba, Philadelphiába az American Airlines-nak köszönhetően.

„Ennek fontos hatása lesz a turizmusra, Tovább fog nőni az amerikai vendégek száma, ami eddig is nagyon dinamikusan fejlődött.

Évről évre kétszámjegyű növekedést értünk el az utóbbi években, tavaly 19 százalékot nőtt az Amerikából hozzánk látogató vendégek száma.

Ők főleg Budapestet keresik. A napi közvetlen járattól azt várom, hogy ezáltal is nőni fog az üzleti turizmus” – tette hozzá Csendes Olivér. A szakember szerint ha van közvetlen járat, akkor Budapest már szóba kerül nagy konferenciák, nagy rendezvények megszervezésénél is, és céges események helyszínének is sokkal nagyobb eséllyel pályázik a magyar főváros. Philadelphia 150 kilométerre van New Yorktól, ahonnan 100 amerikai légikikötő érhető el az American Airlines hálózatán belül, tehát rengeteg amerikai város nagyon könnyen megközelíthetővé válik, ami fel fogja lendíteni a külkereskedelmet is.

A járat napi rendszerességgel közlekedik majd május 21-től. Budapestről délelőtt 11.25-kor indul, és egy picivel több mint 9 órás repülés után az utas helyi idő szerint 15 órakor Philadelphiában le is szállhat, és este akár bármelyik másik célállomást is eléri. Philadelphiából késő délután, 18.50-kor indul a gép vissza, éjszaka repül, és reggel fél 10-re az ember már Budapesten, illetve Ferihegyen van.

Majdnem 40 ezer utas fog így érkezni, ami hatalmas potenciál a beutazó forgalom számára. Természetesen a légijárat a magyaroknak is megkönnyíti az Észak-Amerikába való utazást.

„Az Egyesült Államokból hozzánk érkező vendégek nagyon sokat költenek Magyarországon. Ez az egyik legmagasabb költést hozó vendégkör”

– hangsúlyozta Csendes Olivér. Az ő körükben nagyon népszerű Budapest, a dunai hajózás és a kultúránk. A budapesti utat nyilván gyakran összekötik más európai úttal is, ami nekünk nem baj mindaddig, amíg hozzánk érkeznek, illetve tőlünk mennek el. Budapest szálláshelyeinek az Egyesült Államok az egyik legfontosabb küldőországa, a budapesti ötcsillagos szállodaforgalom 17 százalékát adják az amerikai vendégek, úgyhogy nagyon jelentős gazdasági hatása is lesz ennek a közvetlen összeköttetésnek – mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója az InfoRádióban.