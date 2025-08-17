ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Gidrán páncélozott harcjármű a Brave Warrior 2022 többnemzeti zászlóaljharccsoport által végrehajtott komplex harcászati gyakorlat statikus bemutatóján Hajmáskér közelében 2022. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Nehéz katonai járművek jelennek meg a szerdai ünnepségen

Infostart / MTI

A Magyar Honvédség látványos képességbemutatókkal és eszközarzenállal várja az érdeklődőket augusztus 19-20-án a Városligetben, emellett augusztus 20-án 9.00 órától légi parádé keretében bemutatkoznak a magyar haderő forgó- és merevszárnyas eszközei a Duna Parlament előtti szakaszán.

A kétnapos élménydömpingen korszerű haditechnikai eszközöket, köztük nehéz katonai járműveket is felsorakoztatnak az alakulatok. A járművek, illetve az azokat szállító konvojok hétfő este és kedd hajnalban érkeznek a fővárosba Tatáról, Szolnokról, Hódmezővásárhelyről és Győrből.

Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár

egy Leopard 2A4HU harckocsit, egy Gidrán 4x4 többcélú páncélozott járművet, egy Panzerhaubitze 2000 önjáró löveget, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár egy Lynx KF-41 gyalogsági harcjárművet

és egy 120 milliméteres Hirtenberger aknavetőt, az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred egy MAN NASAMS indítóállványt és egy Mistral Atlas indítóállványt állít ki, míg az MH Különleges Műveleti Parancsnokság egy Polaris MZR4 könnyű terepjáróval, egy Polaris Sportsman XP 1000 S járművel, valamint egy Humvee könnyű terepjáró gépjárművel képviselteti magát a rendezvényen.

Tatáról hétfő este tíz órakor indulnak el tréleren az eszközök az M1-es autópálya, az M0-ás autóút, az M3-as autópálya bevezető szakaszának érintésével, a XIV. kerületi Ógyalla téren a harcjárművek leállnak a trélerről és tovább gumibetéteken saját lábon haladnak az Ógyalla utca - M3 autópálya bevezető szakasza - Kacsóh Pongrác út - Kós Károly sétány útvonalon. Az eszközök ugyanezen az útvonalon indulnak vissza szerda este kilenc órától - írja a honvedelem.hu.

Belföld    Nehéz katonai járművek jelennek meg a szerdai ünnepségen

magyar honvédség

légi parádé

augusztus 20

