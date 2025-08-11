ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 11. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Rekordhőség Magyarországon: 40 fok, egyetlen tized híján

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megdőlt az országos melegrekord, valamint a fővárosban a hajnali és napi melegrekord is vasárnap - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján.

Azt írták, vasárnap anticiklonális hatások uralták Európa déli részének időjárását, a Kárpát-medencét pedig forró, száraz levegő töltötte ki. Országszerte 30 fok felett, a déli-, délkeleti tájakon pedig helyenként 39 Celsius-fok felett alakult a csúcshőmérséklet.

Hozzátették: a Békés vármegyei Körösladányban 39,9 fokot mértek, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó napi melegrekord. Mint írták, az új rekord majdnem kerek egy fokkal haladja meg a korábbi csúcstartó 39 fokot, amelyet 1948-ban a csongrádi és túrkevei állomásokon regisztráltak.

A fővárosban vasárnap hajnalban a János-hegyen csupán 25,5 fokig tudott hűlni a levegő, amivel megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord. Korábban ezen a napon a legmelegebb hajnalt 2017-ben Lágymányoson mérték, akkor 24,2 fokot rögzítettek.

Délután pedig Budapest Újpest állomáson 38,7 fokkal tetőzött a hőség, amivel új fővárosi napi melegrekord született. A korábbi, 1948-ban, Budapest Országút állomáson mért 37,9 fokos rekordot ebben az esetben is közel egy fokkal múlta felül az új - jegyezték meg.

