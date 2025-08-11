Enyhült az időjárás, de a folytatásban nem lesz köszönet – térkép

A rekordmeleg vasárnap után még egy trópusi éjszakát is kaptunk, de a hidegfrontnak köszönhetően visszább vett a kánikula. Hétfő kora délután a csúcshőmérsékletek 24 és 32 fok között alakulnak, országos átlagban 7 fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk, mint 24 órával korábban. A lehűlés mértéke az Alpokalján és néhol az Alföldön a 10 fokot is meghaladja – írja az Időkép.

A hidegfront hatása nem tart sokáig, keddtől újra melegszik az idő. Napról napra fokozatosan visszatérnek a 35 fok feletti maximumok. Csapadék pedig továbbra sem jön – olvasható.