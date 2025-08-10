ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Child pouring water on himself.
Nyitókép: Getty Images/ AlesVeluscek

Rekord küszöbén - időjárás

Infostart

Egyelőre nem is látszik ennek az átlagosnál melegebb periódusnak a vége sem.

Csapadékból nem, ellenben hőségből bőség lesz a folytatásban.

Egyelőre nem is látszik ennek az átlagosnál melegebb periódusnak a vége sem.

Persze nem kristálytiszta felettünk a levegő, erdőtüzekből származő füstfelhő van a kontinens fölött, felhőmentes területek leginkább Európa déli felén vannak, frontok pedig csak az északi felén okoznak változékonyabb időjárást.

Vasárnap reggel nagyrészt derült volt felettünk az ég, ebből kifolyólag érdemes volt most is éjjel szellőztetni mindenütt (11-19 fokos minimumok voltak).

A napközbeni csúcsok rekordközelben alakulnak, szikrázó napsütésben lesz részünk, árnyékban 33-38 fokot olvashatunk le a hőmérőről délután. Az Alföldön akár 39 fok is lehet.

Strandidő várható tehát, erre készüljünk fel! Óvni kell a bőrt és sok alkoholmentes folyadékot inni.

A természetes vizek 24 fok körüliek.

A jövő héten lehet csak 4-5 fokkal hűvösebb idő, de aztán megint durva meleg lesz.

