2025. augusztus 9. szombat
Transforming growth factor beta (TGFÎ˛) receptors are single pass serine/threonine kinase receptors that belong to TGFÎ˛ receptor family. 3D cartoon model, secondary structure color scheme, PDB 5e8v, white background
Nyitókép: vdvornyk/Getty Images

Leállt az EESZT, megszólalt a egészségügyért felelős államtitkár

Infostart

Amint működni fog, azonnal tájékoztatják a nyilvánosságot.

Pénteken leállt az EESZT, azóta nem lehet hozzáférni az e-receptekhez, a patikák csak kézzel írt receptek alapján adnak ki vényköteles gyógyszert, a felhőbe küldött receptek kiváltása alig lehetséges. (A DÁP és a Magyarország.hu működése is akadozik.) A rend szombaton sem állt helyre, ezért Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár is megszólalt.

"A kormányzati informatikai rendszer üzemzavarának elhárításán - amely miatt más rendszerek mellett az EESZT jelenleg nem elérhető - a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak" - írta Takács Péter a Facebookon.

Az egészségügyi államtitkár még arra is kitért, hogy a gyógyszerészek és érintett betegek megértését és türelmét kérik, egyútal pedig ígéretet tett rá, hogy a rendszer helyreállításáról haladéktalanul tájékoztatást adnak - olvasható a vg.hu cikkében.

