Schmidt Jenő: segítség nélkül akár a közvilágításon is spórolhatnak az önkormányzatok

A kormány által szombaton bejelentett intézkedéscsomag részeként a településeknek is piaci áron kell majd beszerezniük a villamos áramot, a kedvezményes, rezsicsökkentett ár csak a lakosságnak jár majd. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint ez 2-2,5-szeres áramár-emelkedést jelent, az eddigi kilowattonkénti 38 forintos ár 70 forint felett lesz.

Mint Tab polgármestere fogalmazott, ez minden önkormányzatot érint, ebből 300 település nagyon nagy fogyasztó, de ott van a legtöbb adóbevétel is, és ki tudják fizetni, ám nagy érvágás lesz a költségvetésüknek, az összes többi önkormányzatnak pedig pótlólagos támogatásra lesz szüksége.

"Esetleg másban kell gondolkodnunk, például fel kell okosítanunk a közvilágítást, és 11 órától minden második lámpa fog égni, vagy éjjel egytől le kell kapcsolni az egészet hajnal négyig" – vetítette előre az egyik forgatókönyvet az elnök, és jelezte, kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen nem könnyű a villanyszámlán spórolni, mert olyan, egész nap a lakosságot szolgáló intézményeket működtetnek, mint a bölcsődék, óvodák, egészségügyi és szociális ellátók.

"Három hónap múlva már égni fog a talaj mindenki alatt"

– tette hozzá.

Schmidt Jenő akár a közvilágítást lekapcsolásánál is súlyosabb lépéseket is el tud képzelni, mert "amikor az embernek szorít a bukszája, akkor minden megfogott forint az forint". A földgáznál már eddig is a jelentősen megemelkedett piaci árat fizették az önkormányzatok, most a villamos energia következik, és szerinte ezt a költségnövekményt ott nem tudják kigazdálkodni, ahol nincs saját bevétel, márpedig a kétharmadunknál nincs.

A TÖOSZ elnöke egyetért Cser-Palkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével, aki a hír hallatán úgy nyilatkozott, hogy akkor innentől viszont az állam ne avatkozzon abba bele, hogy az önkormányzatok milyen adókat emelnek, illetve a kkv-knek nyújtott iparűzésiadó-kedvezmény is legyen a múlté.

"A gazdasági önállóság tekintetében nagyon fontos, hogy

attól hívunk önkormányzatnak valamit, hogy önkormányozhat.

Ha nincs gazdasági önállóság, akkor azt a nullát mindannyian el tudjuk kormányozni" – jelentette ki Schmidt Jenő. Jelen állás szerint június 30-ig van díjemelési stop, de meglepné, ha a kormányzat megengedné, hogy minden önkormányzat szabadon emelje az adókat és a díjakat. Úgy véli, hogy az iparűzési adó kedvezményét január elsejétől megszüntetik (ezt erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter is a 2023-as költségvetés átadásakor), ugyanakkor szerinte ez csak a nagyobb településeknek segít, a kisebbeknek nem sokat.

"Nekik előbb-utóbb óhatatlanul kompenzációra lesz szükségük. Megint meg lehet csinálni nagyon trükkös módszerrel, hogy elveszik a nagyoktól és átadják a kicsiknek, az egyharmadát majd biztos finanszírozza a kormányzat a Belügyminisztériumon keresztül, a kétharmadot meg majd az önkormányzati szektor előteremti, ahogy tudja" – mondta Schmidt Jenő.

