Íme, a szombati kormánydöntések részletei - vannak újdonságok

Mint arról az Infostart is beszámolt, három napos, soproni kihelyezett kormányülés után, még szombat késő este megjelentek a vonatkozó döntések részletei a Magyar Közlönyben. A kormánytagok elfogadták az extraprofitadó kivetéséről szóló rendelkezéseket és az annak kapcsán megemelt adókat, valamint a 2023-as költségvetés tervezetét is.

Mivel a költségvetési egyensúly visszállítására nyolc szektorra (bankok, biztosítók, energetika, kiskereskedelem, gyógyszerforgalmazók, telekommunikációs cégek, légitársaságok; 2023-tól a reklámszektor) vetettek ki új adókat vagy emelték meg a már meglévő különadót, számos törvényt módosít a mostani rendelkezés. Az extraprofitadókból 815 milliárd forintnyi plusz bevételt vár a kormány, további adóemelésekből pedig 100 milliárd forintnyi többletbevételt.

Számos fontos részlet derült ki vagy vált véglegessé a Magyar Közlönyben megjelentek alapján, íme a legfontosabbak, legjelentősebbek. A rendeletben részletezett változások többsége 2022. július elsejétől lép életbe.

Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás

A különadó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti, az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel. A Portfolio ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy ez a fogalom nem bevett fogalom a banki beszámolókban, de mint már korábban is kiderült, a kamateredmény, valamint a díj- és jutalékbevételek összege lesz az adó alapja.

A különadó mértéke 2022-ben 10, 2023-ban 8 százalék.

Megfizetni a 2022. adóévre két egyenlő részletben, idén október 10-ig és december 10-ig kell, 2023-ban pedig június 10-ig, október 10-ig és december 10-ig három egyenlő részletben. Tranzakciós illeték - emelés, kiterjesztés Az már korábban is ismert volt, hogy megemelik a tranzakciós illeték felső határát: a mérték marad 0,3 százalék, de a korábbi 6000 helyett 10 000 forint az maximum érték fizetési műveletenként. Ez vonatkozik nemcsak az átutalásokra, hanem újabb tranzakciókra is. A Portfolio úgy értékelt, hogy az intézmények várhatóan át fogják terhelni a díjat az ügyfelekre. Az értékpapírokkal kapcsolatban kiderült, hogy azoknak csak a vásárlása lesz díjköteles, az eladása nem. Mentes az értékpapírügyleteket terhelő tranzakciós illeték alól a pénzügyi eszköz vétele, ha a befektetési szolgáltatást a Magyar Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja. A tranzakciós illetéket azokra a pénzügyi szolgáltatókra is kiterjeszti a kormányrendelet, amelyek Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásokat végeznek - ilyen például a Revolut és a Wise (Transferwise).

Légitársaságok

A légitársaságokra kirótt különadót a repülőtéri földi kiszolgált végző cégeknek kell beszedniük. A hozzájárulást a belföldről induló utasokra kell megfizetni, a tranzitutasokra vonatkozóan.

Két tarifa lép életbe:

utasonként 3900 forintot kell fizetni, ha az utas végső úti célja az Európai Unió, Nagy-Britannia, Észak-Íroszrszág, valamint Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Izland, Koszovó, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, San Marino, Svájc, Szerbia és Ukrajna.

Végső úti céllal más országokba repülő utasonként 9750 forint a hozzájárulás mértéke.

A hozzájárulás megfieztésénél az számít, hogy az indulás időpontja a rendelet hatályának időponjában van-e (vagyis nem a repülőjegy megvételének időpontja számít). Havi fizetési rendet írt elő a kormányzat.

Kőolajtermék-előállító különadója

Vagyis a Molra vonatkozó szabályok. A különadó alapja az Oroszországi Föderációból származó kőolaj (a Közlönyben szerint számított) világpiaci árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata.

A különadó mértéke 25 százalék, fizetni a 2022-es év első felére vonatkozó rész kivételével havonta kell.

Távközlési pótadó

A helyi adóknál számított nettó árbevétel alapján kell fizetni.

Mértéke:

1 milliárd forintot meg nem haladó része után 0 százalék,

1 milliárd forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,

50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,

100 milliárd forintot meghaladó része után 7 százalék.

Megfizetni a 2022-es és a 2023-as évre vonatkozóan kell majd a Közlönyben meghatározott (előző évi) időszakok alapján.

Kiskereskedelem

A kiskereskedőknél nem a sávos különadó kulcsait emelték, hanem közel megduplázták az adóterhét, ugyanis

a jelenleg fizetett kiskereskedelmi adójuk 80 százalékát is be kell befizetniük, ez a pótadó 2022-ben.

2023-ra már emelkedik az adó mértéke:

az 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó bevétel után 0,15 százalék,

a 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,

a 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,1 százalék lesz.

A Portfolio ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy már a második sávba tartozó vállalatok adókulcsa is változik és az előzetesen közölt információkkal ellentétben nekik is többet kell fizetniük: 0,1 százalék helyett 0,15 százalékot, vagyis az érintett kiskereskedelmi cégek különadó-terhelése 50 százalékkal emelkedik.

Biztosítók

A biztosítási pótadót a biztosítási díj alapján kell fizetni a biztosítóknak. Ennek mértéke is sávosan változik. 2022-ben magasabb a díjbevétel nagyságától és a szolgáltatástól függően 2-14 százalékig terjed. 2023-ban ugyanez 1-7 százalék - összegzett a témában a Bank360.hu.

Gyógyszerforgalmazók

A gyógyszerforgalmazókat a társadalombiztosítási támogatásnak a termelői árral vagy importbeszerzési árral arányos részére a 10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 20 százalékos, a 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28 százalékos mértékű befizetési kötelezettség terheli.

További adóemelések, duplázódó cégautóadó

Emelkedik a dohánytermékek, az szeszes italok jövedéki adója, valamint a népegészségügyi adó mértéke is (ez például az energiaitalokat, üdítő italokat, sós snackeket, ízesített söröket érinti).

Emelkedik a cégautóadó összege is a jármű teljesítményétől és környezetvédelmi besorolásától függően, itt lényegében duplázódás történik.

50 kW-s teljesítményig a jelenlegi havi 7700-16 500 forint helyett júliustól 14 00-30 500 forintot kell fizetni.

120 kW felett pedig 22 000-44 000 forintról 41 000-81 000 forintra növelték a fizetendő tételt.

A rendelet szerint ezt az emelt összeget az év végéig kell befizetni.

A bányajáradék esetében, mint a Portfolio írta, lényeges új kötelezettségeket is előír az érintett cégeknek a kormány. Ilyen például, hogy

idén és jövőre is a tavalyi mennyiséget kell kitermelni és ha valaki nem teszi ezt, akkor büntetést kap,

legalább a bányajáradékkal megegyező összegűt.

A járadék esetében egyébként megvalósul egy változás az adószámítási módszerben és bejön egy fix adóköltség elem a megemelt adómértékek mellé. Állami kézbe kerülhet a földgázszállító rendszer A szombaton megjelent Magyar Közlönyben arról is megjelent egy kormányrendelet, hogy a kormány elrendelheti az FGSZ Zrt. a magyar állam felügyeleti alá vonását. Ez a cég tulajdonolja és üzemelteti a teljes magyarországi nagynyomású földgázszállító rendszert a betáplálási pontoktól a vezetékeken át a kompresszorállomásokig és a gázátadási pontokig.



Erre egy földgázellátási vészhelyzetben kerülhet sor, az állami felügyelet alá vétel során az energiapolitikáért felelős miniszter jár el. Portfolionak az FGSZ Zrt. azt írta, hogy az számít ilyen vészhelyzetnek, ha nem áll rendelkezésre elegendő gázforrás az ellátási igények kielégítésére. Mivel jelenleg a földgázszállítás rendben zajlik, a kormány egyelőre csupán lehetőséget teremtett az állami felügyeletre.

Nyitókép: Bence Bezeredy/Getty Images