Rendkívüli évnek ígérkezik 2022 a magyar belpolitikában

2022 legfontosabb politikai eseménye a tavaszi országgyűlési képviselő-választás lesz.

Hat ellenzéki párt, az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum 2021 őszén összefogott és előválasztást rendezett, amelynek köszönhetően minden egyéni választókerületben egy közös képviselőjelöltet indítanak, és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester személyében megtalálták Orbán Viktor miniszterelnök kihívóját is. Az ellenzéki jelölt úgy véli, ha rá szavaznak, akkor akár kétharmaddal is legyőzhetik a Fidesz, és „lesz valódi rendszerváltozás”, ellenkező esetben a kérdés csak az, hogy a Fidesznek lesz-e újra kétharmada.

A kormányoldal hónapok óta erőteljesen támadja Márki-Zay Pétert és az ellenzéki összefogás valódi vezetőjének tartott Gyurcsány Ferenc DK-elnököt. Maga Orbán Viktor azonban egyelőre, nyilvánosan legalábbis nem foglalkozik a választással. A miniszterelnök a december 21-i Kormányinfón úgy fogalmazott: „választási kérdésekkel majd a választási kampányban fogunk foglalkozni, addig csak kormányzati kérdésekben tudok rendelkezésre állni.”

Az országgyűlési képviselő-választás várhatóan áprilisban lesz, az időpontját a köztársasági elnök tűzi ki. Ez a feladat még Áder Jánosra vár, utána azonban már érkezik a hivatali utódja; mivel a Fidesznek kétharmados többsége van az Országgyűlésben, nem kétséges, hogy májustól a kormánypárt jelöltje lesz a Sándor-palota új lakója. Orbán Viktor egy kérdésre válaszolva árulta el Novák Katalin jelölését.

2022-ben több népszavazást is rendeznek: a kormány a gyermekvédelmi törvényről, az ellenzék pedig a Fudan Egyetemről és az álláskeresési járadék időtartamának meghosszabbításáról kérdezi meg a polgárokat. Várhatóan az országgyűlési képviselő-választás napján, ugyanis egy új törvénymódosítás már lehetővé teszi ezt. Az indítványt az ellenzék terjesztette be és a parlamentben a Párbeszéd képviselője, Kocsis-Cake Olivio ismertette, majd a T. Ház 183 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. A jogszabállyal eltörölték azt a korlátozást, miszerint nem tűzhető ki országos népszavazás az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati választást megelőző és követő 41 napon belüli időpontra.

2022 első felében még minden bizonnyal a koronavírus-járvány is meghatározza a politikát. Az Országgyűlés kormánypárti többsége júniusig meghosszabbította a pandémia miatt elrendelt veszélyhelyzetet, de a választást és a népszavazásokat a rendkívüli jogrend idején is megtartják.

Nyitókép: Ratnakorn Piyasirisorost/Getty Images