Orbán Viktor: 9,5 millió adag omikron elleni Pfizer-vakcinát rendelünk

Orbán Viktor: az emberi életet nem lehet csak jogi eszközökkel szabályozni, ezt az egyetemen Németh János egyből a fejembe verte. Ha egy ember sikeres, annak is van egy üzenete, ha nem, annak is van. Én is hibáztam már eleget, meg is kaptam érte a magamét. Bizakodjunk, hogy mindenki jobb lesz, mint tegnap este. A mi oldalunk is szenved ezzel a helyzettel, bár sokkal kisebb mértékben. Választás lesz, mindenki győzni akar. Április után egy szebb képét fogja mutatni az ország, ebben a tekintetben is.

2021.12.21. 10:29

Külpolitikai kérdések

1) Európai energiaválság: az Európai Tanács-ülést lezáró dokumentumban egy árva hang sincs az energiárak kezeléséről, mivel nem tudtunk megegyezni, megosztottak maradtunk, nem született közös szöveg. Azonban fontos eseményeket várunk az év végéig, a vita során elsöprő többség teheti egyértelművé az atomenergia- és a gázfelhasználásra vonatkozó javaslatot, az ellenzők nem tudják blokkolni a javaslatot, nincsenek annyian. Be kell látni, hogy a klímavédelemhez az atomenergia alkalmazása hozzájárul, a gáz pedig átmenetileg fenntarthatónak kell, hogy minősüljön. Persze az embereket inkább a rezsiköltség érdekli, Magyarországon 8 éve a rezsi fixált, független a világpiaci árváltozásoktól.

2) Formálódik egy többségi álláspont a miniszterelnökök között azzal kapcsolatban is, hogy a mostani árakban mekkora szerepet játszik a Brüsszel által bevezetett árszabályozási rendszer; bizonyos forrásokat adóval sújtanak. A szénerőművekre eddig kivetett adót most a lakásokra és a gépkocsikra is ki akarják terjeszteni. Ennek vannak támogatói az országok között, de Közép-Európa országai kivétel nélkül ellenzik, ahogy a franciák is. Ez tehát a következő két-három hónap kérdése.

3) Migránsok beengedése: egyre többen vagyunk Európában, akik azt mondjuk, hogy nem a megcélzott ország területén kell lefolytatni a menedékkérő eljárást. A schengeni területen kívül. Ez két vitát is generál, az első a kerítés költsége (uniós átvállalás, legalább fele részben), a második a nemzeti alkotmányok és az Európai Bíróság ítéleteinek konfliktusa. 8 európai ország van, amely azt mondja, a nemzeti joga elsőbbségben van az uniós szabályokkal szemben. A magyar Alkotmánybíróság is úgy látja, Magyarországnak meg kell védenie a határait. A kormány ezért úgy döntött, fenntartja az eddig működtetett rendet. Nem fogunk beengedni senkit. Ha akarnánk sem tehetnénk meg.