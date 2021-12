Novák Katalin a Fidesz államfőjelöltje

A családokért felelős tárca nélküli miniszter Orbán Viktor jelöltje a köztársasági elnöki posztra. Ezt a Kormányinfón jelentette be a miniszterelnök egy újságíró kérdésre válaszolva. Arról is beszélt, hogy sajnálja, hogy Áder János második mandátuma is lejár, de a jelenlegi szabályok szerint egy köztársasági elnök legfeljebb két ciklusig, tíz éven át töltheti be a posztját.

A jelenlegi köztársasági elnök második államfői mandátuma 2022. május 10-én jár le, az alaptörvény értelmében másodszor nem választható újra, utódját a korábbi elnök megbízatásának lejárta előtt legalább 30, de legfeljebb 60 nappal kell megválasztani. Tehát még a jelenlegi Országgyűlésre vár a döntés.

Novák Katalin 1977. szeptember 6-án született Szegeden, végzettsége szerint közgazdász, 2001-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett okleveles közgazdász diplomát, de 1999 és 2004 között a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint az Párizs-Nanterre-i Egyetem közösségi és francia jogi képzésén vett részt.

2001-ben kezdte meg munkáját a politikai pályán, először külügyminisztériumi referensként, majd 2010 és 2012 között miniszteri tanácsadó volt a külügyi tárca miniszteri kabinetjében. 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumában miniszteri kabinetfőnök lett, 2014-ig dolgozott itt, közben 2013-2014-ben a Külügyminisztérium frankofón ügyekért felelős miniszteri biztosa volt.

2014 és 2020 között az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára volt, 2018-tól országgyűlési képviselőként is tevékenykedett. 2020-ban a Miniszterelnökség családokért felelős tárca nélküli minisztere lett.

Több elismerést és díjat is átvehetett: egyebek mellett megkapta a francia Becsületrend lovagkeresztjét, a lengyel Köztársasági Érdemrend parancsnoki keresztjét, a Magyar Nemzeti Bank Popovics-díját, 2018-ban, 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben pedig a Forbes őt választotta a legbefolyásosabb magyar nőnek a közéletben.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán