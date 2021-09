Családi napot rendeznek a NEK kísérő programjaként

A szombaton a Margitszigeten megrendezésre kerülő családi napot a Családok Jézusban Közösség és a Katolikus Társadalmi Napok szervezi.

Amikor elkezdték az egész koncepció kidolgozását, amellyel az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye püspöke, Most Gábor atyja bízta meg őket, arra gondoltak, hogy a család minden egyes tagjának kell minőségi programot nyújtaniuk, így a piciktől a felnőttekig mindenkire gondoltak - mondta az InfoRádióban Liszka Levente szervező, a Családok Jézusban Közösség tagja.

Lesz Szalóki Ági- és Kaláka-koncert, majd Misztrál, Berecz András, Lackfi János, Oberfrank Pál, Hodász András atya és az Irish Café is érkezik. A többi családi naptól abban fog eltérni a szombati rendezvény, hogy minden művészt fölkértek, tegyen tanúságot hitéről. "Röviden, az előadás előtt vagy után beszéljen a Jézussal, Istennel való kapcsolatáról, a vele való találkozásról" - mondta Liszka Levente.

6000 négyzetméteren, több mint 70 sátorban több mint 20 fellépő és több mint 500 lebonyolító segítségével valósítják meg a családi napot; egy nagyszínpad, egy kamaraszínpad és egy beszélgetősátor is lesz.

Minden egyes sátor úgy készül, hogy ha egy család érkezik, akkor a gyerekeket is tudják foglalkoztatni. Lesz szabadulószoba, LEGO-sátor, kint lesznek a regnumi cserkész közösségek, akik megmozgatják a fiatalokat. Gondoskodtak a gyerekfelügyeletről is, hogy a szülők szabadon látogathassák a nekik szóló programokat. "Számukra több érdekes beszélgetéssel is készülünk. Mások mellett lesz szó párkapcsolati témákról, hiszen például közösségünk vezetője, Gorove László és Kriszta, valamint Guba Imre és felesége fog beszélgetni, de elhívtuk még a beszélgetősátorba Gémesi Csanádot is, aki szintén Kriszta feleségével az élsport és a családi együttlét összeegyeztetésének nehézségeiről fog beszélgetni".

Szerveznek egy közös flashmob jellegű megmozdulást, továbbá az esemény végén a Kossuth térre ünnepi szentmisére látogatnak.

"Délután egykor megáll egy picit az élet, a színpadokon sem lesz fellépő, és mindenkit arra hívunk, hogy az alsó Nagyrét közepén eucharisztiát formázzunk meg közösen. Nagyon sok embert hívunk erre a nagy képre, amiről drónfelvétel készül majd, hogy jól látszódjon az eucharisztia és benne lévő IHS felirat. A végén az egész csapatnak lehetősége nyílik arra, hogy Székely János püspök atya vezetésével átvonuljon a Kossuth térre" - ismertette a Családok Jézusban Közösség szervezője.

Minden érdeklődőt szívesen várnak - Liszka Levente úgy gondolja,

a látogatók rá fognak csodálkozni az egyházra.

Ők maguk is tapasztalják a szervezés folyamán, hogy hihetetlenül gazdag a résztvevők köre.

"Nagyon nagy szolgálatokat végeznek hétköznapi emberek, akiket nem is ismernek. Kint lesznek a közösségek, meg lehet szólítani őket - a vidéki közösségeket, a jezsuitákat, a bencéseket, a ferenceseket. Meg lehet tapasztalni, hogy ők is hús-vér emberek, akikkel érdemes beszélgetni, a gondolatainkat megosztani. Várunk minden kereső embert a Margitszigeten - hívőt és nem hívők egyaránt".

A szervezők 20-30 ezer látogatóval számolnak.

