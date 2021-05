Orbán Viktor: Számíthatnak az együttműködésemre a következő húsz évben is

Az Országgyűlésben hétfő délután az azonnali kérdések órájában több képviselő is kérdezte Orbán Viktort. Téma volt Jakab Péter büntetése, a paksi atomerőmű, a járvány gazdasági hatásai, a Fudan Egyetem és a magyar munkabérek nagysága is.

A kérdések sorában elsőként Jakab Péter fordult a miniszterelnökhöz. A Jobbik elnöke azt mondta, úgy érzi magát, mint aki visszacsöppent a rendszerváltás előtti időkbe: egyetlen ficsúr szóért megbüntették 10 millió forintra. Hozzátette: ő ideológiailag képzetlen, ezért kér tájékoztatást Orbántól Viktortól, melyek azok a szavak, amelyekért büntetés jár.

"Ön, hogy nevezné azokat a politikusokat, akik közpénzből rázzák a rongyot?" – tette fel a kérdést. Szerinte valahányszor szembe találják magukat egy igaz szóval, máris "remegni kezd a bajusz" – ezzel a megjegyzéssel Kövér László házelnökre utalt –, és jön a büntetés. Szerinte a Fidesz nem őt, hanem egy nemzetet büntetett meg, és nem 10 millió forintra. "Minek nevezzelek?" – tette fel a kérdést végül. A levezető elnök itt figyelmeztette, hogy a személyes megszólításnak is van határa a parlamentben.

Orbán Viktor úgy válaszolt, hogy „egy ideig mi is komolyan vettük önt, de ön már egy másik műfajban utazik. Ön egy komédiás, aki hétről hétre a szemünk előtt csinál bohócot magából, ez sokba kerül a választópolgároknak”. Gyurcsány Ferenc pedig arra használja Jakab Pétert a kormányfő szerint, hogy „csörgősipkát húzzon a fejére, és csak rázza, rázza”, de Orbán ennél szellemesebb mondatokat vár Jakabtól.

Jakab Péter viszonválaszában úgy fogalmazott: 16 millió forint a felmérések szerint egy átlagmagyar megtakarítása – ennyi lenne, ha nem lopták volna el a családoktól. A levezető elnök ekkor egy kicsit elvette a szót azzal, hogy a politikus olyan dolgokat állít, aminek jogi alapja nincs.

Jakab Péter folytatta: "kijönne a komplett magyar börtönválogatott, ha önökre nézek, miniszterelnök úr", majd előre be nem jelentett demonstrációs eszközt mutatott fel (sál, ráírva: "Fizessenek a gazdagok"), mire végleg megvonták tőle a szót.

Orbán Viktor válaszként azt mondta, a Jobbik a legkorruptabb magyar párt, mert az előző parlamenti ciklusban is megvette egy milliárdos, most pedig egy másiknak, Gyurcsány Ferencnek adták el. A párt alapító okiratából azt idézte, hogy a kommunisták és a velük összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a cél – feltette a kérdést, Jakab Péter mennyit kapott Gyurcsánytól, hogy ezt a mondatot a párt emlékezetéből végleg kitörölje?

Tőkejövedelem és munkabér

Arató Gergely (DK) felidézte, hogy péntek reggeli Kossuth rádió-interjújában Orbán Viktor azt mondta, hogy "a járvány megviselt mindenkit, bennünket munkavállalókat is, akik bérből és fizetésből élünk, én is közéjük tartozom", majd azt kérte, a kormányfő mondja el, milyen nehézségei voltak a járvány alatt. Megszűnt az állása, és a harmadik hónap után nem kapott álláskeresési támogatást? Utcára került? Pizzafutár lett? Szociális munkásként dolgozott, és kihagyták a félmilliós juttatásból? Egészségügyi dolgozóként veszélyeztette életét?

Orbán Viktor úgy válaszolt, hogy "önöket csak az érdekelte, hogyan buktassák meg a kormányt. Bérből és fizetésből azok élnek, akik nem tőkejövedelemből élnek. A DK elnöke az egyetlen, aki tőkejövedelemből él, de mi a többi pártban mind fizetésből és bérből élünk, és az össze van kötve az átlagbérrel, mert együtt sírunk és együtt nevetünk. Szerintem ez egy jó rendszer."

Arató Gergely viszonválaszában kijelentette: "Mi valóban azért dolgozunk, hogy a mostani állását veszítse el, ugyanakkor nem aggódom önért, mert fo4dulhat családi segítségért, hiszen több mint egymilliárdos osztalékot vettek ki a veje cégéből."

Orbán Viktor megismételte: vannak emberek, akik tőkejövedelemből, mások fizetésből élnek, de ő nem szándékozik átmenni a másik táborba. "Nem fognak megszabadulni tőlem, mert parlamenti képviselőként itt fogok maradni. Számíthatnak az együttműködésemre a következő húsz évben is."

Nincs zöld jövő atomenergia nélkül

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője Paks II-vel kapcsolatban tett fel azonnali kérdést a miniszterelnöknek, kijelentve: az oroszok miatt a beruházás minimum öt évet késik, papír van arról, hogy gyakorlatilag ezer sebből vérzik, de eddig 500 problémát találtak a tervdokumentációban. Olyan alapvető kérdésekre nincs válasz, mint hogy a Duna vizének összefüggésében mi legyen az erőmű hűtésével. Egy törésvonal miatt felmerült a földrengés veszélyének kérdése a telephelynél. Az atomhulladék elhelyezésének kérdése sem eldöntött. A beruházásról az embereket meg sem kérdezték, csak eladósították a magyarokat. Most az orosz késésnél sem tudtak jobb hitelfeltételeket kiharcolni.

Orbán Viktor közölte, a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás ügyét miniszteri biztos viszi, "Süli János az egyetlen itt, aki atomerőmű építésében részt vett". Megfelelő felügyelet és ellenőrzés alatt zajlik a beruházás tehát, szakmai kérdésekben pedig Sülihez lehet fordulni. A beruházás mellett érvelve kijelentette: nincs se klímavédelem, se zöld jövő atomenergia nélkül, az EU-ban elfogadott tény. Nincs alacsony rezsi atomenergia nélkül, anélkül 2-3-szoros lenne az áramár nélküle. A hitelfelvétel kifejezetten kedvező és olcsó, "és ha akarjuk, az orosz hitelről egy más pénzpiaci hitelre is átmehetünk, vagyis a szerződés megfelelő szakmai alapokon köttetett és Magyarország érdeke, hogy ezen alapokon be is fejezzük".

Keresztes László Lóránt kijelentette: szerintük nem az atomenergia a klímasemlegesség záloga, mert az se nem olcsó, se nem zöld. A magyarok eladósításának felelősségét álláspontja szerint nem lehet Sülire terelhelni, ez a kormányé. Kijelentette továbbá: 2015-ben Pécsnek megígérte, hogy nem lesz ott atomtemető a helyiek beleeegyezése nélkül. "Önök becsaptak minket, most is kutatnak azon a helyszínen, máshol pedig nem, ez világos üzenet. Miért nem teljesítette az ígéretét?"

Orbán Viktor válaszként arról beszélt: dolgoznak azon, hogy Magyarország ne egyszerűen csak elhelyezze egy biztonságos helyre a hulladékot, hanem "a magyar biztonsági ipar új fokozatra kapcsolhasson. Ne csak elégessük és elföldeljük a hulladékot, hanem minél több káros anyagot kivonjunk és feldolgozzuk a kivonható elemeket, és a lehető legkisebb károsanyagtartalmú maradványokat kelljen csak tárolni".

Fudan Egyetem

Szabó Tímea Párbeszéd-frakcióvezető és Tordai Bence közös kérdésében Szabó Tímea a Fudan Egyetemről érdeklődött. “Ön már a kezdetek óta hazudik, vagy csak később kezdte?” – szegezte a kérdést a kormányfőnek, amiért idehozzák a szerinte senki által nem akart kínai egyetemet, főleg hogy az ilyen hitellel jár és milyen tandíjak lesznek ott. “Mennyit kap ön vagy a családja azért, hogy kiárusítja és elárulja a hazáját? Mert ez az egyetem egyetlen magyarnak sem jó”. A levezető elnök ekkor megjegyezte, Szabó súrolta azt, amit a házszabály lehetővé tesz.

Orbán Viktor kijelentette: “Én még nem, de Barack Obama és Soros György már tartott ott előadást”, majd közölte, a Fudan itt van Magyarországon, a Közgázon, “még én kötöttem a kínai kormánnyal a megállapodást évekkel ezelőtt”. A területen egyetemváros épül, melynek részeként megépül minden, amit vállaltak, a kollégium is. Koncepciótervezetnél tartanak egyelőre, és még tervek sincsenek, ezért fölösleges százmilliárdokról beszélni. A következő évi egyetemi finanszírozásra több mint ezermilliárd forint fog jutni.

Szabó Tímea szerint a Fudan Egyetem nincs itt, mert “csak egy darab képzése van”, Orbán Viktor pedig “menjen el és tartson Kínában előadást”. Hozzátette: “tudjuk, hogy lesz 450 milliárdos kínai hitel. Ön egy hazaáruló…” - itt a házelnök elvette a szót, de Szabó tovább beszélt és egy arany plakettszerűt mutatott fel, rajta “Magyarország hét törvényével” – utalva egy korábbi miniszterelnöki Facebook-posztra. A levezető elnök figyelmeztetésben részesítette a politikust két kijelentéséért is, de hallani már nem lehetett, hogy Szabó mit mondott.

Orbán Viktor mindenesetre azt válaszolta, hogy fontos kérdést érintett a képviselő, méghozzá a kémkedés, hírszerzés és befolyásolás ügyét. A dán titkosszolgálatokon keresztül az USA évekig megfigyelte a német kormányt és Angela Merkelt, idézte fel a minapi hírt, hozzátéve: “tehát a hírszerzés és befolyásszerzés nem keleti dolog, ez az államközi élet szerves része. Magyarországon jól szervezett szolgálatok működnek, ezek a parlament ellenőrzése alatt működnek, és képesek, hogy a nyugati vagy keleti befolyásolási kísérletekkel szemben megvédjék Magyarországot.”

Magyar munkaerő

Nunkovics Tibor (Jobbik) felidézte, hogy 2014-ben Szaúd-Arábiában Orbán Viktor azt mondta, a magyar munkaerő olcsó, a munka törvénykönyve pedig rugalmas. Nunkovics szerint felelőtlenség, ha egy miniszterelnök ilyet mond, csalogatva a multikat. “Egy miniszterelnöknek azt kellene mondania, hogy gyertek ide, adunk minőségi munkaerőt, de ezt nektek keményen meg kell fizetnetek. De nem ázsiai béreket kérünk, hanem európait.” Majd azt kérdezte a kormányfőtől: "Hajlandó-e végre a magyar munkaerőért dolgozni, és hogy a magyar emberek megfelelő béreket kapjanak?

Orbán Viktor szerint a magyar munkaerő minősége vetekszik a németével, viszont a bére nem, de időbe telik, míg a magyarok is megkapják az őket megillető béreket. A magyar kormány ezért dolgozik. Ezután közölte, hogy Nunkovics fizetése 800 ezer forint fölött van, és az összeg huszonöt százalékkal emelkedett az elmúlt években. E pozícióból a fentieket mondani több mint álságos a kormányfő szerint. “Vesse össze azokat az adatokat, és nézze meg, hogy az önök szövetségesének, Gyurcsány Ferencnek az idejében mennyit kerestek az emberek, és nézze meg, most mennyit. Ha fogunk még kormányozni néhány évig, és remélem, hogy fogunk, akkor a felfelé ívelő folyamat folytatódni fog, és utolérjük a nyugatiakat. Az önök szövetségesei kommunista fizetést adtak.”

Nunkovics szerint Orbán hét éve mondta az idézett szöveget, de most nem ér annyit reálértéken a fizetés, mint akkor. Ráadásul ő 2018-ban nem volt még országgyűlési képviselő, továbbá a fizetése negyedét jótékonysági célra adja.

Orbán Viktor úgy válaszolt, hogy szemenszedett balkáni hazudozás, hogy az emberek bére és jólléte nem emelkedett az elmúlt években.

