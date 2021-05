További százmilliárd forint ömlik a Balatonhoz

Nagy Róbert elmondta: az elkövetkező három-négy évben ez az összeg további százmilliárd forinttal növekedhet.

A közúti fejlesztések közt a vezérigazgató szerint mérföldkövet jelentett a 8-as főút várpalotai elkerülőjének 2018-as átadása, amely az északi part megközelítésére nyújt gyorsforgalmi alternatívát. Ez folytatódik a veszprémi elkerülővel, ahol a Balatonalmádi és Balatonfüred felé vezető utaknál is külön szintű csomópontok épülnek. Nagy Róbert megjegyezte: már előkészítési szakaszban van a veszprémi körgyűrű nyugati szakaszának megújítása is.

Szintén jelentős lépésnek nevezte az északi part megközelítésére az M7-es autópálya és a 710-es főút csomópontjának megépítését.

A déli parton az M7-es holládi csomópontjától már elkészült a balatonszentgyörgyi elkerülő, és az év végén átadják az M76-os gyorsforgalmi út Fenékpusztáig tartó szakaszát is. A vezérigazgató szólt arról is: 2023-ig megvalósul Keszthely összekötése is az autópályával.

Nagy Róbert kiemelte: a vasúti közlekedésben a déli parton 2018-ra teljesen megújult a Lepsény-Balatonszentgyörgy közti szakasz, ahol külön figyelmet fordítottak a gyalogos átjárók biztonságosabbá tételére.

Az északi parti vonal villamosítása nyárra Balatonfüredig elkészül, ami magasabb szintű szolgáltatást tesz lehetővé. Hozzátette: a tervekben szerepel a villamosítás folytatása Keszthelyig.

Az elmúlt két évben 68 kilométeren végeztek munkát kerékpárutakon, további 99 kilométer előkészítése zajlik, és jelenleg is 33 kilométeren dolgoznak.

A Balatonakarattya-Balatonlelle közti kerékpárút szakasz az év végére készül el, az északi parton a Balatonkenese-Tihany szakaszon Balatonfűzfőig idén kezdődik a munka, és szintén több helyszínen dolgoznak Tihany és Örvényes, valamint Örvényes és Balatongyörök közt. Kiemelte: Balatonrendes és Pálköve térségében új nyomvonalat kap a balatoni bringakör.

Nagy Róbert arról is beszélt: elindult a Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztése, amelynek célja, hogy 2022 végére Budapestről el lehessen jutni kerékpárral a Balatonra.

Mindemellett

húsz Balaton-parti vasútállomás korszerűsítését készítik elő, jövőre ebből tíz fejlesztése indulhat meg.

A vezérigazgató közölte: online médiakampányt indítanak a fejlesztések ismertetésére, egy kisfilmet be is mutattak a siófoki rendezvényen.

Nyitókép: Pixabay.com