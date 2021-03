Novák Katalin: elegünk van abból, amit a Néppártban művelnek

A Fidesznek elege lett abból, amit a Néppártban művelnek – fogalmazott Novák Katalin az InfoRádiónak.

A politikus emlékeztetett, miközben egész Európa, köztük Magyarország is azzal küzd, hogy emberéleteket mentsen, és a legfőbb gond azt jelenti mindenki számára, hogy miként lehetne hatékonyan fellépni a járvánnyal szemben, addig

„a brüsszeli buborékban” – jobb híján – egyesek azzal vannak elfoglalva, hogy egy olyan eljárási szabályt szövegezgetnek, ami alapján a magyar kormányzó pártot fel lehessen függeszteni, vagy ki lehessen tenni.

Hogy hogyan tudnának valamit kezdeni a Fidesszel a Néppárt képviselőcsoportjában, tehát az Európai Parlamentben, ahelyett, hogy a közös problémára koncentrálnának, a koronavírus elleni védekezésre – ismételte meg. Novák Katalin szerint, még ha túl is lenne a világ a pandémián, akkor is lenne fontosabb az Európai Néppárt jövőjét illetően, mint sem az, amit most „Brüsszelben művelnek”.

Megjegyezte: Orbán Viktor levelezése Manfred Weberrel meglehetősen egyoldalú szokott lenni. Ugyanis, a magyar miniszterelnök több ízben állt már elő konstruktív javaslatokkal mind a Néppárt jövőjét illetően, mind a Néppárt és a Fidesz kapcsolatát érintően, egy lazább szövetséget kialakítva, ahogyan az korábban a britek esetében is volt, de ezek rendre válasz nélkül maradtak. „Most ismét írt egy levelet a frakcióvezetőnek, és majd meglátjuk, hogy válaszol-e?” Az InfoRádió azon kérdésére tehát, hogy most azonnal kilép-e a Fidesz, Novák Katalin válasza az volt, hogy

„most náluk pattog a labda”.

A Fidesz nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke hozzátette: Orbán Viktor kompromisszumos javaslatát napirendre tűzték, bár a frakcióvezetés variált is egyet úgy a szövegen, hogy a felfüggesztés mégis lehetséges legyen a korábbi kétharmados többség helyett feles többséggel, de azért kizárni még ne lehessen egy teljes képviselőcsoportot. Magyarán: a kollektív bűnösségből "visszajöttek", de a visszaható hatályból nem, ami a brüsszeli javaslatot jellemezte - fogalmazott Novák Katalin.

A Fidesz kilépése, amennyiben megtörténik, nem szükségszerűen fog azzal járni, hogy be is fog lépni valahová

– szögezte le a politikus. Hiszen nincs olyan kötelező előírás, hogy valamelyik frakcióhoz tartozni kellene. Novák Katalin szerint a Fidesz mindvégig azon küzdött, hogy az Európai Néppártot erősítse, azt gondolva, hogy szükség van egy erős jobbközépre Európában. Bárhogy is alakul, továbbra is arra fognak törekedni, hogy a leghatékonyabban képviseljék a választóik érdekeit a különféle ügyek mentén, mert „számunkra ebben az esetben is a magyar választók vannak a középpontban” - fűzte hozzá.

