Harmadik hullámra figyelmeztet Jakab Ferenc

Mint ismert, Jakab Ferenc az elsők között oltatta be magát, elmondása szerint pedig az oltás helyén egynapos izomlázszerű érzése volt, de semmilyen mellékhatást nem tapasztalta.

A szakember a Bama.hu-nak nyilatkozva emlékeztetett, a Pfizer- és a Moderna-vakcina is mRNS típusú oltóanyag, ami jelenleg a leghatékonyabb harmadik generációs vakcinatípus, ami csak természetes anyagokat tartalmaz, nincs benne hordozóanyag, mint a korábbiakban például alumíniumszármazék, amelyek mellékhatásokat okozhattak.

Jakab Ferenc kiemelte: a két vakcina technológiai alapja megegyezik, szerinte a jövőben ezek a nukleinsavalapú oltóanyagok ki fogják váltani a hagyományos oltási eljárásokat.

„Ha egy oltás hetvenszázalékos, arra azt szokták mondani, nagyon jó, ezek az RNS vakcinák viszont 95-100 százalékos hatékonysággal dolgoznak.”

A virológus – mások mellett – arra is kitért, hogy az oltás kéz a kézben jár a járványügyi intézkedésekkel, ezért továbbra is tartani kell a távolságot és hordani a maszkot, de minél többen oltatják be magukat, annál nagyobb arra az esély, hogy ezeket lassan elhagyhatjuk.

„Sok múlik azon, mennyire vigyázunk magunkra és másokra,

ha továbbra is alacsony marad az oltási szándék, akkor sokáig elhúzódik a járvány,

és számítani kell egy harmadik hullámra, ami nem mindegy, hogy mennyire terhel meg minket” – hívta fel a figyelmet a szakember, aki szerint a tünetmentes, de fertőzött személy is megkaphatja az oltást.

Tehát az újgenerációs vakcinától nem kell tartani, állítja Jakab Ferenc, nagyjából egy hónap alatt teljes védettséget ad. Megjegyezte: ezek a vakcinák a most megjelenő mutáns koronavírusokkal – például a nyolc változást tartalmazó angliaival – szemben is hatékonyak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Gűth Ervin