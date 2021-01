Február elsejéig meghosszabbítja a járványügyi korlátozásokat a kormány - a nap hírei

Február elsejéig meghosszabbítja a járványügyi korlátozásokat a kormány - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Kiss Róbert, az operatív törzs helyettes vezetője elmondta: érvényben marad a maszkviselési kötelezettség, az éjszakai kijárási tilalom, valamint az üzletekre és rendezvénytartásra vonatkozó rendelkezés. Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta: még zajlik a járvány, és a környező országokban is erőteljesen nő a fertőzöttek száma, ezért sok embernek kell beoltatnia magát ahhoz, hogy a korlátozások feloldásáról lehessen gondolkozni.

A hétvégén a 150 fősnél nagyobb idősotthonokban folytatódik a koronavírus elleni vakcinázás. Az első 4 ilyen intézményben tegnap a gondozottak és a dolgozók 70-80 százaléka jelentkezett oltásra - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: máig az egészségügyi dolgozók körülbelül harmada, 42.549 ember kapta meg a védőoltást. Közölte, hogy a jövő héten újabb 39 ezer ember beoltására elegendő Pfizer-vakcina érkezik, és várhatóan megjön az első szállítmány a Modernától is. Utóbbi idejét, és mennyiségét még nem tudni pontosan.

Az uniós oltási stratégia értelmében a tagállamok nem tárgyalhatnak a gyógyszergyártókkal, és nem köthetnek velük egyéni szerződéseket a koronavírus elleni vakcina beszerzéséről - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen azután beszélt erről, hogy a testület a korábban lekötött 300 millió adag mellett további 300 millió dózis vakcina beszerzéséről állapodott meg a Pfizer amerikai és a BioNTech német biotechnológiai céggel.

Jelentős problémának tartja az Egészségügyi Világszervezet, hogy az alacsony és közepes jövedelmű országok nem jutottak eddig hozzá a koronavírus elleni vakcinához. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, főigazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdag országok kapják a készlet javát. Sürgette ezeket az államokat és a gyógyszergyártócégeket, hogy hagyjanak fel a COVAX nemzetközi kezdeményezés rovására kötött kétoldalú megállapodásokkal.

A nehézségek ellenére számtalan digitális fejlesztést, új programokat valósított meg tavaly a Müpa - mondta el az intézmény vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Káel Csaba kiemelte: az intézmény a járvány miatt már nem ünnepelhette élőben a 15. születésnapját márciusban, de a lezárás után megnyitotta médiatárát, majd elindította a Müpa Home közvetítéssorozatát is. Hozzátette: az idén is folytatják a munkát és az a céljuk, hogy koncertjeik továbbra is követhetők legyenek az intézmény online platformjain

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházásokat a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent határozat 4 épületet, köztük az Agrárminisztériumét érinti, valamint a Kozma Ferenc utca felszíni rendezéséről szól. A beruházások megvalósításához szükséges közterület-használat időtartama az idén júliustól 2024. június végéig, vagyis 3 évre szól.

Az idén több beruházás is elkezdődik a fővárosi közlekedés javításáért és az új Liget autómentesítéséért – tájékoztatott Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs elmondta: indul az új felüljáró előkészítése Rákosrendező pályaudvara fölött, amivel csökkenthető a Hungária körút forgalma és visszaadható a Liget a gyalogosoknak. Kiemelte: a kormány célja, hogy élhetőbb, jobb levegőjű Városligetet teremtsen, egyúttal praktikus, kényelmes közlekedési megoldásokat találjon.

Döntött a főváros a kártevőirtással kapcsolatos közbeszerzésről, a következő két évben az RNBH Konzorcium végzi a patkányirtást Budapesten - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A közlemény szerint a feladatot korábban is ez a cég látta el, de a jövőben teljesen más követelményeknek kell megfelelnie. Nagyobb összeget költenek 2021-22-ben a patkánymentes Budapest fenntartására, és ezért a nyertes vállalattól olyan irtást várnak el, amely megfelel a 21. századi követelményeknek.

Ausztria éjféltől lezárja a kisebb határátkelőket Csehország és Szlovákia felé, és a nagyobbaknál is egyesével ellenőrzi a beutazni szándékozókat. Aki nem vállalja a tíznapos karantént, azt visszafordítják a határon. A belügyminiszter a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedésével indokolta a lépést. A szigorítás nem vonatkozik azokra az ingázókra, akik osztrák munkáltatói igazolással rendelkeznek.

Nem megy el Joe Biden január 20-i beiktatási ünnepségére Donald Trump leköszönő amerikai elnök. Ezt ő maga közölte Twitter üzenetében. Ezzel ismét elismerte, hogy szerinte nem a demokrata politikus nyerte meg az elnökválasztást. A Demokrata Párt több vezetője is azt szorgalmazta csütörtökön, hogy távolítsák el a hatalomból a republikánus Donald Trump-ot amiatt, mert alkotmányos puccskísérletnek is beillik, ahogy felbujtotta támogatóit a washingtoni törvényhozás épületének megtámadására a választási eredmény hitelesítésének megakadályozásáért.