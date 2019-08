Gulyás Gergely: óriások vállain állunk

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: "büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország Európa egyik legősibb államaként ma is létezik, szabadon él és jövőt tervez, amelyben minden magyarnak helye kell, hogy legyen, éljen bárhol is a világon". Mindez Szent István király több mint egy évezreddel ezelőtti államalapításának máig termő gyümölcse - mondta Gulyás Gergely, aki felidézte: Szent István foglalta elsőként írásba a törvényt és mutatott példát a jog méltányos és igazságos gyakorlására. Megszervezte a közigazgatást, a korszerű európai hadviselést ötvözte a hagyományos magyar harcmodorral, így korának katonai küzdelmeiből is győztesként tudott kikerülni.

"A maga helyén és a maga hivatásában látta az a országot, szabadnak és függetlennek" - fűzte hozzá a politikus.

Szent István tette a kereszténységet a nemzet életének részévé, és "neki is köszönhetjük, hogy a magyar kultúra úgy vált európaivá, hogy meg tudott maradni magyarnak" - mondta a miniszter.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (k) és az állami kitüntetésben részesültek az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen, a Várkert Bazár rendezvénytermében 2019. augusztus 16-án. MTI/Bruzák Noémi

A miniszter a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adta át Tolcsvay Béla Kossuth-díjas előadóművésznek.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapott:

Bencze Izabella jogász, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának tagja;

Diószegi László koreográfus, történész;

Egressy András ügyvéd, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló Független Jogász Fórum alapítója;

Fialowski Alice matematikus, egyetemi tanár;

Frivaldszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) tanszékvezető egyetemi tanára;

Gallai Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének igazgatója;

Karácsony András jogász, egyetemi tanár;

Mezei Balázs Mihály, a PPKE Politikatudományi Doktori Iskolája vezetője, tanszékvezető egyetemi tanár;

Richter Anna ügyvéd, a Független Jogász Fórum alapítója;

Sándorfi György ügyvéd, a Független Jogász Fórum alapítója és jegyzője;

Tóth László ügyvéd, a Független Jogász Fórum alapítója.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést vehetett át:

Aczél Petra Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója;

Kántor Zoltán szociológus, politológus, a Bethlen Gábor Zrt. Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója;

Lajos Tamás operatőr, filmproducer;

Lőrincz Kálmán, a Házat-Hazát Alapítvány alapító igazgatója;

Müller Ferenc építészmérnök;

Oroszlány Ferenc Sándor építészmérnök;

Puskás Péter építész;

Seidl Ágoston vegyészmérnök, egyetemi docens;

Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriumának elnöke;

Szepes András József földmérő mérnök;

Varga Szilvia, a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. szakmai igazgatója.

Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést kapott:

Almási József mérnök;

Bendi Lajos György, a Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. ügyvezetője;

Brányik Ottó, a Budai Polgári Casino Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke;

Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke;

Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója;

Stánitz Éva, a Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője.

Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést vehetett át Palik Zoltán Sándor, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi