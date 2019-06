Kálmán Olga is indul a főpolgármester-jelölti előválasztáson

Dobrev Klára, a párt EP-képviselője jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján, hogy a DK is beszáll a budapesti előválasztási küzdelembe, és Kálmán Olgát ajánlja a választók figyelmébe. "Olyan főpolgármester-jelöltet szeretnék a budapestiek figyelmébe ajánlani megalkuvás és kőkeményen küzd Orbán rendszerével és Tarlóssal szemben" - mondta a politikus.

Kálmán Olga arról beszélt: van programja, de személyesen az aláírásgyűjtés alatt az emberekkel beszélve akarja ezt véglegesíteni. Kérdésre válaszolva azt mondta, független főpolgármester-jelölt lesz a DK biztatására. A célja, hogy visszaadja Budapestet a budapestieknek, és jelezte, bárkivel szívesen leül vitázni.

A lépés érdekessége, hogy a DK eddig kivonta magát az ellenzéki főpolgármester-jelöltségért folytatott versenyből, ám az európai parlamenti választás eredmény átírta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke még a választás után is úgy nyilatkozott, továbbra is Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd közös jelöltjét támogatják, ám most mégis Kálmán Olga mögé áll fel a legerősebbé előlépő ellenzéki párt.

Az előválasztáson elvileg nem indul Puzsér Róbert, a korábban Jobbik és az LMP által támogatott jelölt, viszont az EP-választáson megerősödő Momentum elindítja Kerpel-Fronius Gábort.