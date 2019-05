Mi lesz az ellenzéki együttműködés sorsa Budapesten az EP-választások után?

A Párbeszéd társelnöke a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése előtt az InfoRádió kérdésére azt mondta: nemcsak az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltje lenne a Fidesz-KDNP-vel szemben az őszi önkormányzati választásokon, hanem a budapesti lakosságé is.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy Budapesten nagy többségben vannak a demokratikus ellenzéki pártok. Mint mondta: az Európai Parlamenti választáson ezek a pártok egymás ellenfelei voltak, de az önkormányzati választáson egymás szövetségeseiként kell indulniuk.

- hangsúlyozta Karácsony.

A Demokratikus Koalíció elnökségi tagja szerint az ellenzéki pártok egy főpolgármester-jelöltet állítanak az őszi önkormányzati választásokon.

Gy. Németh Erzsébet az InfoRádiónak kiemelte: "közösen, egy az egy ellen szeretnénk indulni,

egy főpolgármester-jelölttel, 23 polgármesterrel és az egyéni képviselőjelölti szinteken is egy-egy ellenzéki kihívóval a jelenleg regnáló fideszesekkel szemben".

A Fővárosi Közgyűlés szocialista frakcióvezetője is úgy látja, hogy az ellenzéki pártoknak össze kell fogniuk az önkormányzati választásokon. Horváth Csaba kijelentette: "nincs más választás, mint hogy együttműködjünk".

Gyurcsány Ferenc: nem kell felbontani az ellenzéki megegyezéseket

Gyurcsány Ferenc az európai parlamenti (EP-) választás eredményét értékelő hétfői budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az eddig megkötött megállapodásokhoz lehetőség szerint tartani kell magukat.

A DK elnöke azt mondta, az ellenzék számára a választás legfontosabb tanulsága, hogy átfogó együttműködéssel szinte az összes budapesti kerületet és sok vidéki várost "ki lehet szabadítani a Fidesz karmaiból". A nyugodt ellenzéki felkészülés vezet sikerre, ez fontosabb, mint az, hogy bármelyik párt egy-vagy két hellyel többet szerezzen egy önkormányzatban - jelentette ki.

A politikust kérdezték arról, hogy továbbra is támogatják-e a párbeszédes Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségét. Azt válaszolta, hogy a zuglói polgármester mögött négy párt, a DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd áll, amelyek erről írásos megállapodást is kötöttek. Nincs ok arra, hogy bármelyikük is "elbizonytalanodjon (...) Karácsony Gergely támogatásában" - jelentette ki. (MTI)