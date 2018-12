Megszavazta a munka törvénykönyvének módosítását a parlament - a nap hírei

Több mint 40 előterjesztést, a többi között a munka törvénykönyvének vitatott módosítását is jóváhagyta az Országgyűlés kormánypárti többsége. A munkaidőkeret tartama a módosítás szerint a korábbi 12 helyett 36 hónap, az évi 250 óra rendkívüli munkaidő pedig önkéntes alapon 400 óra is lehet. A parlament döntött arról is, hogy kedvezményesen visszavásárolhatják lakásukat az eszközkezelő-program résztvevői, kancellári rendszer lesz a szakképzési centrumokban és önálló, kétszintű közigazgatási bírósági rendszer jön létre. Emellett átalakul Magyar Honvédség szervezeti rendje, azt a jövőben nem a miniszter, hanem a Magyar Honvédség parancsnoka vezeti. A rendvédelmi hivatásos állomány újabb, 5 százalékos illetményemelést kap. Bővül az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság ellenőrzési jogköre. A jövőben egységessé válik a betegségregiszterekre vonatkozó szabályozás.

Az ellenzék folyamatosan próbálta akadályozni a szerinte törvényellenes szavazást. Munkaügyi kerekasztal létrehozását és az úgynevezett túlóratörvény visszavonását szeretné elérni több szakszervezet összefogása. A fővárosban tüntetés kezdődött.

Támogatta az e-jegyrendszer átalakítását a Fővárosi Közgyűlés. A testület 2020. december 31-ére pontosította a projekt befejezési határidejét. Közben feljelentést tett a budapesti elektronikus jegyrendszer projekt ügyében a főpolgármester és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes.

December 20-áig kell kiegészíteniük a társasági adó, az energiaellátók jövedelemadója, az innovációs járulék, az egyszerűsített vállalkozói adó és a reklámadó előlegeit a várható fizetendő adó összegére - figyelmeztet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy már csak idén lehet az egyszerűsített vállalkozói adót választani. Ezt december 20-ig lehet bejelenteni az adóhatóságnál.

Jóváhagyta az Európai Unió következő évi költségvetését az Európai Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő tanács. A kompromisszumos egyezség értelmében Brüsszel jövőre 165,8 milliárd euró erejéig vállalhat pénzügyi kötelezettségeket, és 148,2 milliárd euró lehet a tényleges kifizetések összege.

Megnyerte a saját pártja által ellene kezdeményezett bizalmi szavazást Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. A frakcióban 200-an mellette, 117-en voksoltak ellene.

Lengyelországban bizalmat szavazott a szejm Mateusz Morawiecki kormányának. A voksolást a miniszterelnök kezdeményezte, a képviselők támogatását kérve a folyamatban lévő lengyelországi reformok számára.

Megerősítették a német-francia határ ellenőrzését a Strasbourgban történt lövöldözés miatt - közölte a német belügyminisztérium. A 29 éves merénylőt még mindig nagy erőkkel keresik. Strasbourgban kedden ketten meghaltak, 12-en megsebesültek egy karácsonyi vásár közelében történt lövöldözésben.