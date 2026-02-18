ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda
Egy női kézben tartott okostelefon.Forrás:Getty Images/Jacques Julien
Nyitókép: Getty Images/Jacques Julien

Tisza Világ: több száz beadvány érkezett a hatósághoz

Infostart

A bejelentések nyomán a hatóság hivatalból adatvédelmi eljárásokat indított több médiaszolgáltatóval szemben is.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatása alapján mintegy 700 beadvány érkezett hozzájuk azok miatt a médiában megjelent cikkek miatt, amelyek térképes formában tették elérhetővé a Tisza Világ applikáció adatbázisából származó adatokat – számolt be Népszava a hatóságtól kapott válasz alapján.

Az is közölték a hatóság részéről, hogy jelenleg nyilatkozatokat és dokumentumokat kérnek be a szerkesztőségektől, a NAIH pedig bizonyítási eljárást folytat annak tisztázására, történt-e jogellenes adatkezelés. A hatóság párhuzamosan vizsgálja a Tisza Párt adatkezelési gyakorlatát, valamint több médiaszolgáltató adatkezelését a térképes megjelenítések miatt.

A Tisza Párt ügyében a NAIH már korábban hatósági ellenőrzést indított, majd hivatalból adatvédelmi eljárást kezdeményezett, és helyszíni szemlét is tartott. Ezek megállapításait egy későbbi határozat fogja összefoglalni – teszi hozzá a lap.

Kezdőlap    Belföld    Tisza Világ: több száz beadvány érkezett a hatósághoz

