2026. február 18. szerda Bernadett
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Girincs, bilincs – Kiskorúakat és felnőtt nőket is futtatott

Infostart / MTI

Arra is volt példa, hogy a férfi kábítószert adott a nála lakó és dolgozó nőknek.

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a gyanúsítottnak a letartóztatását, akinek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található girincsi ingatlanában több nő – köztük kiskorúak is – prostitúciós tevékenységet végezhetett – közölte kedden a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

Mint írták, a megalapozott gyanú szerint a férfi – kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva – több nőnek ajánlhatott lakhatást prostitúciós tevékenységből származó jövedelmük egy részéért. Az ingatlanban többen is dolgoztak, köztük kiskorúak is, akiknek a munkáját a gyanúsított irányította, és többször a teljes bevétel fölött is rendelkezett.

A közlemény szerint arra is volt példa, hogy a férfi kábítószert adott a nála lakó és dolgozó nőknek.

Cselekményei bizonyítottság esetén alkalmasak lehetnek emberkereskedelem és kényszermunka, prostitúció elősegítése, valamint kábítószer-kereskedelem bűntettének megállapítására.

A bíróság azért rendelte el az egy hónapig tartó letartóztatást, mert a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények halmazata miatt kiszabható büntetés mértéke felveti a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet a férfi személyi körülményei sem ellensúlyoznak. Emellett attól is tartani lehet, hogy a még ki nem hallgatott személyek befolyásolásával a terhelt veszélyeztetné a bizonyítást – írták.

Ezt alátámasztja, hogy kiderült, a férfi érzelmi nyomásgyakorlással és zsarolással lépett fel a nőkkel szemben. Tekintve, hogy megélhetését hosszú időn át, legalább részben e bűncselekményekből biztosította, alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is – olvasható a közleményben.

