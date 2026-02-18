ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.03
usd:
319.19
bux:
124907.35
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Kijöttek az egyhetes országos razzia eredményei: százával kapcsolták le a sofőröket

Infostart

A múlt héten összesen 292 járművezetővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek, valamint 58 körözött személyt fogtak el.

Országos alkohol- és drogellenőrzési akciót tartott a rendőrség a múlt héten. Az egyhetes fokozott vizsgálat során 153 729 járművezetőt ellenőriztek – közölte honlapján a rendőrség.

A beszámoló szerint büntetőeljárás 166 sofőrnél ittas járművezetés, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult, összesen 292 járművezetővel szemben intézkedtek. A járművezetők túlnyomó többsége jogkövető magatartást tanúsított, ugyanakkor a kiszűrt csaknem 300 jogsértő is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelentett.

Az ellenőrzések nem csak a közlekedési szabálysértések feltárására korlátozódtak: az akció során a rendőrök többek között 15 kábítószerrel kapcsolatos, egy lőfegyverrel összefüggő, hat tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött személyt fogtak el.

Mint írják, a közlekedési ellenőrzések komplex rendészeti eredményeket is hoznak, hozzájárulva Magyarország közlekedésbiztonságának és közrendjének erősítéséhez. A rendőrség a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít az ittas járművezetők kiszűrésére, mert indoklásuk szerint az alkohol és a kábítószer hatása alatti járművezetés súlyos, gyakran tragikus következményekkel jár.

Kezdőlap    Autó    Kijöttek az egyhetes országos razzia eredményei: százával kapcsolták le a sofőröket

rendőrség

ellenőrzés

drog

alkohol

ittas vezetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás
Feszült nyitány

Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás
Az ukrán főtárgyaló közlése szerint kedden az esti órákban véget ért az ukrajnai rendezésről amerikai közvetítéssel Genfben tartott orosz-ukrán egyeztetések első napja. Az orosz tárgyalódelegáció egyik tagja a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a zártkörű megbeszélések első napja nagyon feszült légkörben folyt.
 

Ukrán EU-tagság - Magyarországon a parlament határoz

60 nap tűzszünet kell, hogy választásokat lehessen tartani, ez a minimum

Orosz kémet állítottak bíróság elé Lengyelországban

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

A Nézőpont Intézet vezetője és a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak a kampányban és nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung gyár ügye vagy a hálószoba-ügy, mint téma kitart-e a választásokig. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Elemzők: nagy nevek a Fidesz-listán, néhány közülük szimbolikus

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

Középen állók, Körkeresztesek - Egyre bővül a választáson indulók köre

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordult napközben az amerikai tőzsde

Fordult napközben az amerikai tőzsde

Foghíjasan indult ez a hét a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai tőzsdék az elnökök napja miatt zárva tartottak, míg Ázsiában a Holdújév ünnepe ritkítja meg a héten a nyitva lévő tőzsdék számát. Ma már azonban az USA-ban volt kereskedés és Európában is a szokott rend szerint zajlott a nap. A geopolitikai bizonytalanság rányomja a bélyegét a hangulatra, az Egyesült Államok és Irán ma Genfben közvetett tárgyalásokat folytat nukleáris vitájuk rendezése érdekében, míg az Egyesült Államok közvetítésével külön béketárgyalásokra is sor kerül Ukrajna és Oroszország között, amelyek valószínűleg a területi vitákra fognak összpontosítani. Ennek ellenére az európai és amerikai tőzsdék is mérsékelt emelkedésekkel zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles

Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles

A piacon jelenleg nagyjából 120-150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I would scream in my sleep: Women from Syria's Alawite minority tell of kidnap and rape

I would scream in my sleep: Women from Syria's Alawite minority tell of kidnap and rape

The BBC hears harrowing accounts of assaults appearing to target the sect of former President Assad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 05:45
Kiszállt és az ablakot verte – durva közúti balhé Budán – videó
2026. február 17. 04:20
Így lesz a figyelmetlenségből még gyér forgalom mellett is karambol – videó
×
×
×
×