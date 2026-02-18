Kijöttek az egyhetes országos razzia eredményei: százával kapcsolták le a sofőröket

Országos alkohol- és drogellenőrzési akciót tartott a rendőrség a múlt héten. Az egyhetes fokozott vizsgálat során 153 729 járművezetőt ellenőriztek – közölte honlapján a rendőrség.

A beszámoló szerint büntetőeljárás 166 sofőrnél ittas járművezetés, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult, összesen 292 járművezetővel szemben intézkedtek. A járművezetők túlnyomó többsége jogkövető magatartást tanúsított, ugyanakkor a kiszűrt csaknem 300 jogsértő is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelentett.

Az ellenőrzések nem csak a közlekedési szabálysértések feltárására korlátozódtak: az akció során a rendőrök többek között 15 kábítószerrel kapcsolatos, egy lőfegyverrel összefüggő, hat tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött személyt fogtak el.

Mint írják, a közlekedési ellenőrzések komplex rendészeti eredményeket is hoznak, hozzájárulva Magyarország közlekedésbiztonságának és közrendjének erősítéséhez. A rendőrség a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít az ittas járművezetők kiszűrésére, mert indoklásuk szerint az alkohol és a kábítószer hatása alatti járművezetés súlyos, gyakran tragikus következményekkel jár.